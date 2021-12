Durante una entrevista que reveló el lado más humano del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric confesó que la actriz Montserrat Ballarin le rompió el corazón, al no corresponderle el profundo amor que sentía por ella.

La anécdota la reveló en un diálogo con Mario Kreutzberger, Don Francisco, en el programa Las Caras de La Moneda, momento en que el presidenciable respondió ante la consulta: "¿Cómo fue la historia de tu primer corazón roto?".

Fue entonces que Boric se dispuso a hacer la revelación, explicando que aproximadamente el año 2000 o 2001 estuvo enamorado de la protagonista de la teleserie de Mega Pobre Novio.

Gabriel Boric: ¿La actriz de Pobre Novio Montserrat Ballarin le rompió el corazón al candidato presidencial?

"Yo estaba a esos tiernos 14 o 15 años perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque era unos años menor que yo, y hoy es actriz y se llama Montserrat Ballarin del Valle", partió contando Gabriel.

El drama vino después: "Me acuerdo que una vez fui a su casa un día de lluvia, y decidí declararme. Yo era muy tímido, llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y le dije que estaba perdidamente enamorado de ella".

"Me responde con su habitual dulzura y me dice: '¡Ay Gabriel que tierno!’ y me da un abrazo, que es una sentencia de muerte para un joven enamorado, pero yo diría que ese fue mi primer corazón roto", remató.

Al cerrar su relato, Boric le extendió un saludo a Ballarin y a su pareja Francisco Puelles, quienes fueron padres por primera vez hace un año.