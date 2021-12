Después de que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confesó que la actriz Montserrat Ballarin le rompió el corazón, al no corresponderle el profundo amor que sentía por ella; la misma actriz salió al paso de la trágica anécdota con el humor que la caracteriza.

El suceso tuvo lugar alrededor del año 2000 o 2001, contó el presidenciable en Las Caras de la Moneda, con Don Francisco.

Boric contó que "me acuerdo que una vez fui a su casa un día de lluvia, y decidí declararme. Yo era muy tímido, llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y le dije que estaba perdidamente enamorado de ella".

"Me responde con su habitual dulzura y me dice: '¡Ay Gabriel que tierno!’ y me da un abrazo, que es una sentencia de muerte para un joven enamorado, pero yo diría que ese fue mi primer corazón roto", remató.

Montserrat Ballarin: ¿Qué le respondió la actriz al candidato presidencial Gabriel Boric?

Poco después de que Boric hiciera la confesión en el programa de Canal 13, la misma Montserrat Ballarin inevitablemente reaccionó a los dichos del candidato.

Por medio de las historias de su Instagram, la protagonista de Pobre Novio sacó a relucir su humor para comentar la situación.

"Jajajajajjaa pero candidato!!! La amistad JAMÁS será una sentencia de muerte y usted está muy vivo", escribió Ballarin.