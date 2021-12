Después de que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confesó que la actriz Montserrat Ballarin le rompió el corazón, al no corresponderle el profundo amor que sentía por ella; múltiples usuarios se dirigieron al Instagram de la actriz para cobrarle sentimientos por el incidente.

El suceso tuvo lugar alrededor del año 2000 o 2001, contó el presidenciable en Las Caras de la Moneda, con Don Francisco.

"Me acuerdo que una vez fui a su casa un día de lluvia, y decidí declararme. Yo era muy tímido, llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y le dije que estaba perdidamente enamorado de ella".

"Me responde con su habitual dulzura y me dice: '¡Ay Gabriel que tierno!’ y me da un abrazo, que es una sentencia de muerte para un joven enamorado, pero yo diría que ese fue mi primer corazón roto", remató.

Montserrat Ballarin: ¿Cómo reaccionó el público ante la confesión de Gabriel Boric?

Los televidentes no tardaron en reaccionar ante la trágica anécdota, por lo que se volcaron al Instagram de la actriz para pedirle explicaciones por la situación con Boric, aunque siempre en buena onda, y también hubo otros que bromearon con el tema.

"Boric directo a la friendzone", "Que heavy, existe la posibilidad de que en un par de semanas puedas decir 'Wow, friendzonee al futuro Presidente de la Republica'", y "Queridaa, te perdiste la oportunidad de ser la primera dama", fueron algunos de los comentarios.