La animadora de televisión Francisca García-Huidobro recordó el impasse que tuvo con el ex chico reality Edmundo Varas al cual pidió retirarse del programa Primer Plano durante el año 2011.

La ex conductora de PP se refirió a la polémica situación a través de su live en Instagram en donde contestó a la pregunta "¿Te arrepientes de haberlo echado del estudio?”

En el espacio, el ganador de Amor Ciego estuvo presente para hablar sobre su relación con Francoise Perrot, mientras conversaban se enfrentó a la animadora en varias ocasiones, sacando a colación su relación con Julio César Rodríguez, su ex pareja.

“Se la aguanté tres veces. Ese día, y sin la instrucción de nadie porque me podría haber costado la pega, me paré y lo eché”, comenzó relatando García-Huidobro.

“Hasta cuándo la gente va al programa a insultarme, si el tema era él. Tenía denuncias”.

“Eché a dos personas. El primero no me acuerdo cómo se llamaba. Tenían esa huevá muy machista de huevear con Julio César, no tiene otro argumento”, expresó.

“La verdad eché a dos invitados y créanme que de mi casa he echado más gente”, concluyó señalando.

Revisa el moment a continuación.