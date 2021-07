Fran García-Huidobro revela impasse con Carmen Gloria Arroyo: “Me acusó a la gerencia”

Francisca García-Huidobro realizó una curiosa revelación mientras realizaba su programa online "Cómplices" junto a Nacho Gutiérrez, en donde se refirió a una situación que involucra a la abogada Carmen Gloria Arroyo.

En el espacio de farándula, los animadores conversaban sobre el lanzamiento del libro de la conductora de "Carmen Gloria a tu Servicio" en donde realizó distintas declaraciones sobre su relación con rostros de televisión mientras conversaba en un live con Pamela Díaz.

"Te dije que tenía mucho que agradecerte, porque la editorial le había pedido a un montón de gente y habían dicho todos que no. Y cuando me dicen a mí ‘oye, todos han dicho que no’, yo dije ‘pero si es verdad que yo no tengo amigos en la tele poh, ¿qué quieren que les diga?”, señaló "La Jueza" a "La Fiera".

Sobre esto, Gutiérrez señaló: "A mí no me invitó. Si me hubiese invitado a presentar su libro yo hubiese ido encantado… O hubiese llamado a la Fran y lo hubiésemos hecho felices”.

Fran comentó que ellas no son cercanas. "Las únicas veces que he estado con ella han sido en situaciones laborales… Súper mala onda a mí porque yo me reí de las pelucas de su programa”

Asimismo, agregó que la abogada cree que ella se ríe sobre la gente que va al programa, aclarando que se refería a los elementos que utilizan quienes acuden al espacio. "En verdad yo solamente me río de las pelucas, no de la gente que va al programa”

El periodista comentó que hubo una ocasión en donde la abogada se molesto. "Estaba súper enojada porque, claro, cuando hablan algo de tu programa a todos nos ha pasado que uno se pica. Si es verdad. Fran, tienes que ser la primera. Dicen algo de Primer Plano, no sé qué, te picai"

“Y me acuerdo que hablando de las pelucas, yo incomodísimo, porque supe el atado, y esto fue un viernes y venía, yo no estaba en Primer Plano ya, y vino sábado, domingo, atados, diarios".

“Y el lunes, en maquillaje (ambos eran rostros del matinal de CHV), yo incomodísimo porque ahí, como entremedio, y en esa época era mucho menos frontal que ahora. Yo ahí entremedio dije ‘¿saben qué más? Arreglen eso, pero es una broma que tiró la Fran…”, agregó.

“Me acusó en gerencia”, señaló Fran, quien luego agregó: “¿Sabes lo que pasa? Que yo para esas cuestiones tengo doce años. Entonces si te picai más te voy a dar. Y me pasó que fue tanto, tanto, tanto lo que hinchó, que yo no podía creer”

“Yo no la voy a molestar nunca más. Lo prometo. Pero eso no significa que somos amigas. No”, señaló finalmente.