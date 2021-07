Pamela Díaz sobre famosos que se negaron a estar en el live de Carmen Gloria Arroyo: "Son como las pelotas"

Pamela Díaz y Carmen Gloria Arroyo participaron juntas en un live de Instagram para el lanzamiento del libro de la abogada "Y no vivieron felices para siempre”. Durante la transmisión "La Fiera" y "La Jueza" hablaron sobre distintos tópicos de sus vidas profesionales y personales.

Mientras conversaban, la conductora de TVN señaló que "La Fiera" había sido la única que aceptó la invitación para ser parte de la presentación.

“Estaba diciendo que tenía mucho que agradecerte porque la editorial le había dicho a un montón de gente y todos habían dicho que no, y cuando me dicen a mí yo digo que es verdad que no tengo amigos en la tele, así que decidí llamar a la Pame que es a quien siento más cerca”, reveló la Jueza.

A lo que la panelista del Me Late señaló “¿En serio todos te dijeron que no? Son como las pelotas a veces, pero en la vida todo se devuelve”.

“Agradezco tu disposición, porque fue desde el primer minuto y yo francamente te conté lo que estaba pasando y me dijiste vamos listo a qué hora”, expresó la conductora de Carmen Gloria a tu servicio.

Haciendo un análisis sobre la televisión actual y como está ha ido cambiando, la nueva figura de TVN señaló: "Yo siento, pero no solamente en la tele, que después de todo esto que ha pasado uno tiene que aprender un poco. Yo estoy haciendo un canal de Youtube después de que me echaron del canal y yo empecé a llamar y me decían: ‘¿cuánto pagan?’, y yo respondía oye cómo te voy a pagar hueón si ni yo gano plata”.

Añadiendo “Los que trabajamos en televisión deberíamos estar un poquito más humildes, y entender un poco que vienen cambios heavys, que no son las mismas lucas que antes, que se trabaja mucho más, y aprender a ser más solidario, pero hay gente que nunca van a entender, pero a esos hay que dejarlos solos y que sigan su camino. Caen de a poquito, eso siento”, concluyó la animadora.