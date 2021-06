Pamela Díaz sobre su llegada a TVN: "Siento que llegó mi momento"

La mañana de este viernes se dio a conocer la noticia de que Pamela Díaz arribará a TVN con un nuevo programa. La actual panelista del Me Late será parte de un nuevo programa de viajes que comenzará a grabarse en Julio.

En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo señaló: "Me encanta el formato estilo docureality. Es un programa donde uno puede conocer distintas personas, mostrar también Chile. Conocer yo misma mi país, porque no conozco tanto Chile e invitar a un famoso, por ejemplo al norte".

Sobre si será como el Pancho Saavedra de TVN, la Fiera indicó que "mucha gente me pregunta, pero no seré el Pancho Saavedra de TVN. Tenemos estilos muy distintos, obviamente puede haber locaciones parecidas en el sur y el norte, pero no tiene nada que ver".

La modelo también se refirió a lo que significa para ella llegar al canal. "TVN es el único canal en que no he trabajado. Sólo había estado en programas de invitada: no es que siempre haya querido estar en el canal, pero es una plataforma de donde nunca me habían llamado, es primera vez que voy a a trabajar ahí y estoy súper ansiosa. Siento que llegó mi momento", indicó.