"Ser odioso no es tendencia": Actriz de "Black Widow" sale a frenar críticas por su pareja 20 años mayor

Florence Pugh, actriz reconocida por su participación en películas como "Midsommar", "Little Women" y "Black Widow", salió al paso de los cientos de comentarios negativos que surgieron en su perfil de Instagram, después que de publicó una imagen para conmemorar el cumpleaños de su pareja, el también actor Zach Braff.

Los seguidores de Pugh criticaron que la joven de 24 años tuviese una pareja casi 20 años mayor, ya que Braff cumplió este 6 de abril 45 años.

La pareja había sido vinculada desde hace más de un año, pero la imagen que publicó este lunes fue el primer indicio real de que ambos tienen un vínculo amoroso.

Florence Pugh y Zach Braff han sido visto paseando por Hollywood juntos desde hace un año.

La primera medida que tomó Pugh para frenar la ola críticas fue cerrar la sección de comentarios de la publicación y ahora, este miércoles, publicó un video en el que se dirigió directamente a los haters que inundaron su cuenta en Instagram, recalcando que "ser odioso no es una tendencia".

Pugh indicó en el clip que "a ocho minutos desde que se posteó la imagen, tuve cerca de un 70 por ciento de comentarios acusando abuso y siendo horribles y básicamente haciendo bullying a alguien en mi página".

"Es la primera vez en mi vida de Instagram que he tenido que bloquear los comentarios en mi página. Nunca he tenido una página de Instagram para motivar ese tipo de comportamientos. Nunca he tenido una página de Instagram que le guste ese tipo de vibra tóxica", añadió.

Luego, Pugh pasó a señalar que "me pone triste que esto suceda en tiempos en que realmente todos necesitamos estar juntos, necesitamos apoyarnos mutuamente y querernos los unos a los otros. El mundo está sufriendo, el mundo se está muriendo y unos cuantos de ustedes decidieron agredir a alguien sin razón".

"Tengo 24 años. He trabajado desde que tengo 17 años. He ganado dinero desde que tengo 17. Me convertí en una adulta cuando cumplí 18 años y comencé a pagar mis impuestos cuando cumplí 18. Subrayo este hecho: Tengo 24 años. No necesito que ustedes me digan a quien debo o no debo amar, y nunca jamás en mi vida le diría a alguien a quien pueden o no pueden amar. No es tu lugar y realmente no tiene nada que ver contigo", sentenció Pugh.

Posteriormente, la actriz recalcó que a quienes hagan este tipo de comentarios "vergonzosos" y "penosos" y que no le gusten tales directrices deberían dejar de seguirla, porque "no quiero tener que proteger mis comentarios cada vez que publico una fotografía de él".