El próximo 30 de abril se vivirá una verdadera cumbre del rock en nuestro país con la realización del Festival Masters of Rock, evento que tendrá lugar en el estadio Santa Laura de Independencia y que reunirá a grandes leyendas del género como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row.

Es en ese contexto que el pasado 2 de marzo la productora a cargo del festival musical, The FanLab anunció a las bandas nacionales encargadas de dar el vamos a la histórica jornada de rock.

Dos bandas nacionales se suman a la cartelera del Master of Rock:

Las bandas encargadas de deleitar al público nacional que llegue al recinto de Plaza Chacabuco son Queenmilk y Cleaver.

Según el propio comunicado de la productora, Queenmilk fue fundada en Santiago el año 2015 y su propuesta musical destaca por mezclar sonidos de los ’70 y ’90.

Estrenaron un disco en 2018 y se han presentado en diversos eventos de rock nacional, como Sumer Ink 2016 en Valparaíso, La Batuta, Club Chocolate, Hard Rock Café y Teatro Cariola, abriendo el show de Sebastian Bach. Además de realizar una gira de 12 fechas por toda la costa de California durante 2017, acompañado de Michael Sweet y Fastball, entre otros.

Cleaver por su parte, no se queda atrás y cumplirá 12 años de existencia justamente en el mes de abril, su sonido destaca por lo enérgico y la rudeza de sus melodías. Durante 2019 se presentaron de manera internacional en diversos bares y pubs de California, destacando la presentación en el reconocido Whisky a Go Go, donde abrieron el show de Puddle of Mudd y en Chile con British Lyon, Valpobier, Summer Ink, Festival Fuga y El Rainbow Bar & Grill, entre otros.

La banda posee tres discos de estudio, el último de ellos “The World is Gone” fue estrenado en 2021 con la producción del músico Felo Foncea -Alain Johannes Trío, Dracma- y mezclado por el nominado al Grammy, Germán Villacorta, profesional que ha participado con artistas de la talla de Ozzy Osbourne, Alice Cooper y The Cult.

Cartelera Masters of Rock 2023:

KISS

Scorpions

Deep Purple

Helloween

Skid Row

Queenmilk

Cleaver

¿Cuándo y dónde se realizará el Master of Rock Chile?

El Festival de rock que reúnes a diversas leyendas del rock se realizará en nuestro país el próximo domingo 30 de abril en el Estadio Santa Laura de Independencia, recinto ubicado a pasos de la estación de metro Plaza Chacabuco, línea 3 del Metro de Santiago.