Este domingo 30 de abril se llevó a cabo el Festival Masters of Rock 2023 en el estadio Santa Laura de la comuna de Independencia, evento que contó con la destacada presencia de grandes leyendas del género como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row, además de dos bandas nacionales.

Cleaver y Queen Milk abren los fuegos:

El evento comenzó pasada las 13:00 horas con la presentación de los nacionales Cleaver, banda con más de 12 años de trayectoria y cuya enérgica propuesta tuvo a Carlos Cleaver y compañía cerca de 40 minutos sobre el escenario, ganándose los aplausos de los presentes que a esa hora se encontraban en el recinto.

Posteriormente fue el turno de otra banda nacional, Queen Milk hizo su aparición pasada las 14:00 horas y con toda la explosividad de su estilo lograron encender al público de cara a lo que se venía.

Erik Grönwall se lleva todas las miradas con Skid Row:

La primera banda internacional en presentarse es un icono del rock ochentero, se trata de Skid Row, quien en la voz trajo al sueco Erik Grönwall. El excantante de H.E.A.T. hizo olvidar la aun presente ausencia de Sebastian Bach y su desborde de energía acompañado de su tremenda calidad vocal hizo gritar y saltar a los presentes con clásicos como "Slave to the Grind", "Big Guns" y "18 and Life".

Punto a parte fue el desarrollo de “I Remember You”, balada clásica de la banda que debió ser reiniciada tras unos problemas técnicos que impidieron escuchar la voz de Grönwall.

Helloween y su reencuentro con el público chileno:

En octubre del 2022 había sido la última vez de Helloween en Chile, tiempo más que suficiente para sus fans que volvieron a deleitarse con grandes clásicos de la banda como “Eagle Fly Free”, “Forever and One” y el esperado “I Want Out” que cerró su presentación.

Durante este show se vivieron los primeros momentos de interacción entre las bandas y el público como el lanzamiento de papeles picados o los globos con la ya memorable cabeza de calabaza.

Otro momento especial fue cuando Andi Deris se llevó todos los aplausos y vítores del público al hablar en un más que correcto español e indicando la necesidad de tener que comprarse una casa en Santiago.

Deep Purple demuestran su vigencia:

Si hay una banda icono del rock, esa debe ser Deep Purple, cuya trayectoria de más de 50 años lo demuestran y si bien los músicos no tienen la energía de antes sobre el escenario, la cercanía, pulcritud de sus temas y los grandes clásicos como “Highway Star”, “Smoke on the Water” y “Hush” lo compensan.

En unos de los grandes momentos de su presentación, la mítica banda británico tocó extractos de “Gracias a la vida” de Violeta Parra y el Himno Nacional de Chile, que fue cantado por los miles de fanáticos ahí presentes.

Scorpions y una lista de grandes hits:

A las 20:25 horas salieron al escenario del Santa Laura los alemanes de Scorpions, hora en la cual ya se veía un lleno total dentro del recinto de Plaza Chacabuco y donde una vez más la increíble voz de Klaus Meine hizo vibrar al público.

El show fue completo con grandes momentos dentro de la presentación y sin duda uno de ellos fue cuando el público cantó a coro uno de los grandes clásicos de la banda: “Wind of Changes”.

Tras una breve pausa, Scorpions regresaría al escenario para cerrar todo con dos grandes temas; “Still Loving You” y “Rock You Like a Hurricane”.

Kiss cierra con broche de oro la jornada:

Un evento completo desde principio a fin, eso fue lo que hizo Kiss en el recinto de Independencia, entrando cinco minutos antes de lo previsto los liderados por Gene Simmons y Paul Stanley junto a Tommy Thayer bajaron desde tres plataformas que indicarían el tremendo show que estaba por venir.

Clásicos como “Shout It Out Loud”, “Heaven’s On Fire”, “I Was Made for Loving You” previo vuelo de Paul Stanley a un escenario secundario y “Rock N’ Roll All Nite” fueron parte de su aplaudido repertorio.

Un show que contó con grandes momentos y que vuelven a dejar a Kiss como una de las bandas con mejor show en vivo en el mundo.

Así se vivió el Masters of Rock Chile 2023: