Kiss se despide de Chile con una exitosa presentación en el Masters of Rock 2023

La banda norteamericana se presentó por segunda vez en Chile en su gira de despedida "End of the Road".

Este domingo se llevó a cabo el evento Masters of Rock Chile 2023, el cual contó con el show central de Kiss, el que estaba previsto para comenzar a las 22:40 horas de nuestro país, no obstante, como un regalo al público fueron esos cinco minutos de adelanto que tuvieron Gene Simmons y compañía.

A las 22:35 horas arrancó el show con el propio Simmons, Paul Stanley y Tommy Thayer bajando desde tres plataformas diferentes, más atrás se encontraba el siempre pulcro Eric Singer en la batería.

Fueron en total 23 temas los que tocaron Kiss en su retorno a Chile con clásicos como “Shout It Out Loud”, “Heaven’s On Fire”, “I Love Ot Loud” y “I Was Made For Lovin’ You”, entre otros.

Todo comenzó con “Detroit Rock City” para posteriormente seguir con memorables canciones como “Shout It Out Loud”, “Deuce”, “War Machine” y "Heaven’s on Fire”.

En uno de los momentos entretenidos de la jornada fue el monologo de Paul Stanley, quien tras decir “San Diego” en vez de “Santiago” se insultó en perfecto español, refiriéndose a sí mismo como “estúpido” junto a otros calificativos que despertaron la risa y los aplausos del público.

Posteriormente sería el turno de “I Love It Loud”, tema que cerraría con la primera gran locura de Gene Simmons y su ya tradicional “escupo de fuego”. Tras eso, el concierto seguiría con canciones como “Say Yeah”, “Cold Gin”, “Lick It Up”, “Makin' Love”, “Calling Dr. Love” y “Psycho Circus” además de los solos de guitarra y batería.

El evento continuaría con canciones como “100,000 Years”, un solo de bajo a cargo del propio Simmons y “God of Thunder”, para el esperado “vuelo de Paul Stanley” quien iría a un escenario secundario presente en la mitad de cancha del recinto de Plaza Chacabuco para interpretar “Love Gun” y “I Was Made for Loving You”, para cerrar la primera parte del evento Kiss tocaría “Black Diamond”.

Finalmente, Kiss regresaría al escenario para interpretar sus últimas canciones en nuestro país, con Eric Singer en el piano tocarían “Beth”, para posteriormente continuar con “Do You Love Me” y despedirse de nuestro definitivamente con la adrenalina al máximo en “Rock N Roll All Nite”.

Setlist de Kiss en el Masters of Rock Chile 2023:

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven's on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Solo de guitarra

Lick It Up

Makin' Love

Calling Dr. Love

Psycho Circus

Solo de batería

100,000 Years

Solo de bajo

God of Thunder

Love Gun

I Was Made for Lovin' You

Black Diamond

Encore:

Beth

Do You Love Me

Rock N Roll All Nite

