Por novena vez la banda Kiss se presentará en nuestro país el próximo 30 de abril, la banda de rock pesado y metal liderada por Paul Stanley encabezará el line up del festival Masters of Rock junto a Deep Purple, Scorpions, Skid Row y Helloween. La reconocida banda celebrará su aniversario número 50 desde el primer concierto que dio la banda que es recordado entre sus integrantes ya que se presentaron ante pocas personas.

¿Cuál es la triste historia de la banda Kiss tras su primer show?

Hace más de cincuenta años realizaron su primer concierto en un bar de la ciudad de Nueva York, dónde apenas llegaron diez personas para ver a los cuatro integrantes de la banda con la cara maquillada. Sin embargo, este decepcionante suceso no fue impedimento para seguir en busca de sus sueños. Según Paul Stanley “si había cuatro personas en el primer concierto o cuarenta mil, no importaba. Nuestro camino ya estaba predeterminado. Estaba completamente opuesto a cualquier otra cosa que no fuera que íbamos a ser la banda más grande. Nada parecía nunca un contratiempo o un desvío de ese camino. Para mí, todo parecía días que recordaría con nostalgia y una sensación de asombro. Estaba convencido de que ese era el camino hacia la dominación mundial”.

La legendaria banda Kiss en sus inicios se llamaba Wicked Lester y fue fundada en el año 1971 por Gene Klein y luego se unió Paul Stanley, el repertorio de su primera presentación combinó canciones de Wicked Lester con otras que después saldrían en sus primeros álbumes del grupo, como la canción Deuce y Watchin You. Por esa presentación el dueño del bar le pagaba a las bandas con alcohol, pero por realizar tres show les pagó 30 dólares. “Igual nos pusimos el maquillaje, subimos al escenario, y tocamos. Pateamos trasero para nadie, y eso fue lo que respeté de los chicos desde el día uno. Siempre nos apegamos a lo que practicamos y trabajamos sin importar nada. Siempre le pusimos el todo.”, ha señalado Peter Criss al respecto.