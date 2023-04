Este próximo domingo se llevará a cabo un esperado festival de rock en el Santa Laura de Independencia, se trata del Masters of Rock 2023 que contará con la participación de icónicas bandas como KISS, Scorpions, Helloween, Deep Purple y Skid Row, esta última que vivirá en nuestro país el estreno de su nuevo vocalista Erik Grönwall.

Es en ese contexto que RedGol te trae toda la información sobre el nuevo vocalista de la exbanda de Sebastian Bach.

¿Quién es Erik Grönwall?

Erik Grönwall es un cantante sueco de 35 años cuyo principal estilo es el Hard Rock y Heavy Metal. En 2009 ganó notoriedad en su país al ganar el programa de telerrealidad y taleto “Idol”, lo que le permitió liderar por varias semanas los rankings musicales de su país con su disco Erik Grönwall (2009).

No obstante, en 2012 lograría un nuevo hito en su carrera al unirse a la banda sueca de Hard Rock H.E.A.T, en reemplazo de Kenny Leckremo, periodo donde sacaría cuatro discos, Addres the Nation (2012), Tearing Down the Walls (2014), Into the Great Unknown (2017) y H.E.A.T 2 (2020).

No obstante, a finales del 2020 Grönwall dejaría H.E.A.T y se uniría a un viejo amigo para fundar New Horizon el 2021, año en el que además debió lidiar con una ardua lucha contra la leucemia. A pesar de ello, con New Horizon lanzaría en 2022 el disco Gate of the Gods.

Ese 2022 sería movida para Erik Grönwall, quien recibiría una propuesta irrechazable, ya que Skid Row le ofreció convertirse en su nuevo vocalista tras la salida de ZP Threart, realizando así su debut como nuevo frontman de la banda en marzo del mismo año en una icónica presentación en Las Vegas y lanzando su primer albúm con la banda en el mes de octubre, llamado "The Gang’s All Here".

Skid Row y la pesadilla de los vocalistas:

Para nadie es un misterio las dificultades que ha tenido Skid Row a lo largo de los años con los vocalistas, si bien la base del conjunto se mantiene con Dave Sabo y Scotti Hill en la guitarra, además de Rachel Bolan en el bajo, el vocalista ha sido un tema recurrente desde la salida de Sebastian Bach, quien fue la voz en la época de mayor éxito de la banda y hasta 1996.

A partir de ahí varias voces estuvieron al frente de Skid Row, como Johnny Solinger entre 1999 y 2015, Tony Harnell (2015), ZP Threat (2017-2022) y sin contar a Matt Fallon, exAnthrax y primera voz de la banda que estuvo solamente en 1986.

Con Grönwal la historia parece ser distinta puesto que en solo un año desde su llegada, no son pocos los especialistas que hablan de un renacer de la banda estadounidense con el sueco a la cabeza.

Discografía de Erik Grönwall:

Solista:

Erik Grönwall (2009)

Somewhere Between a Rock and a Hard Place (2010)

H.E.A.T

Address the Nation (2012)

Tearing Down the Walls (2014)

Into the Great Unknown (2017)

H.E.A.T. II (2020)

New Horizon

Gate of the Gods (2022)

Skid Row