Fernanda Urrejola habla sobre su relación "yo nunca me sentí en el closet"

La actriz chilena que actualmente esta radicada en Estados Unidos, hizo publica su relación con la directora y guionista Francisca Alegría hace varios meses, compartiendo cariñosas postales a través de redes sociales. La actriz fue invitada al programa de Canal 13 Sigamos de Largo donde habló sobre su relación.

“Quiero preguntarte si irte fuera de Chile te permitió abrir esa puerta. Si piensas que viviendo en Chile te habría costado un poco más”, le preguntó Fran García Huidobro, conductora del espacio.

"Totalmente, pero lógicamente. Y de nuevo, no me fui con esa idea. Pero es curioso, porque justo hoy día me preguntaban eso. Yo cuando la conocí fue una amistad inmediata, sabíamos que íbamos a ser amiga para toda la vida, pero con mi estructura mental tampoco me imaginé que íbamos a ser pololas” señaló la actriz, luego agregó que "tenemos una cosa tan simbiótica y tan profunda y tan instantánea, que fue como: ¡Wow!".

También se refirió a la reacción de sus padres cuando les contó que tenía una relación con otra mujer "bueno, mis papás cuando yo lo hice público ellos ya lo sabían, por supuesto. No les tiré el balde de agua. Yo nunca me sentí en el clóset. Yo le tuve que explicar a mi mamá también, no es que yo toda la vida fui infeliz, como que me estaba tratando de poner un personaje arriba…”

Indicó además que "mi caso es que yo viví feliz con miles de cosas. Pero estaba cómoda en mí, no era un problema. No es que yo sea una persona distinta ahora, tampoco. Soy la misma, con más capacidad de amar, probablemente”.

La actriz se encuentra viviendo en Estados Unidos desde hace tres años, en nuestro país Urrejola tiene un amplio curriculum televisivo donde ha participado en conocidas producciones donde entre las más recordadas se encuentran 16 y 17, Mujeres de Lujo, 20añero a los 40, Hijos del Monte y la Doña.