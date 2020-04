"El amor no responde a ninguna forma": Fernanda Urrejola presentó a su polola en Instagram

Fernanda Urrejola sorprendió a sus seguidoras al revelar a su pareja con un extenso y sentido mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Se trata de la directora y guionista Francisca Alegría.

"Todos los días con @franciscalegria estamos haciendo el ejercicio de agradecer por una persona distinta que ha mejorado nuestras vidas", escribió la actriz en la publicación con la que hizo la revelación en la que también contó que está realizando la cuarentena junto a ella.

Hoy quiero agradecerte a ti", continúa el extenso texto, que luego indica "Gracias por elegirme como tu compañera. Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este “encierro” desafiante y entretenido. Gracias porque juntas enfrentamos nuestros miedos y abrimos nuestros corazones tan honestamente, entendiendo el proceso personal de cada una. Gracias por tus risas y por tus ideas... y por tu amor infinito!".

La publicación de Fernanda Urrejola.

Detalle de la imagen compartida por Fernanda Urrejola.

El mensaje insisite: "Gracias por acompañarme en esta eterna búsqueda de tesoros y por ser uno de los más importantes que he encontrado".

Y es su frase crucial dispone que "Gracias porque me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, si no que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas. Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida".

"Gracias por pasar conmigo esta cuarentena... y por no aburrirte de jugar conmigo. Así quiero recordarte siempre, riendo hasta no poder más ❤️", finalizó la actriz de "Narcos".