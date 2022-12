The Sex Life of College Girls terminó su temporada 2 ¿Cuánto se estrenan los nuevos capítulos?

La segunda temporada de The Sex Life of College acaba de estrenar sus capítulos finales, los cuales entregaron detalles sobre qué pasará en la nueva temporada con las cuatro queridas protagonistas.

Por lo mismo, muchos fans ya se preguntan cuánto tendrán que esperar para volver a ver la aclamada producción creada por Mindy Kaling y Justin Noble en HBO Max.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

La noticia de la renovación llegó a pocas horas de emitirse los dos episodios finales del segundo ciclo. Sin embargo, aún no hay fecha de estreno.

A pesar de eso, se puede especular que la ficción protagonizada por Renee Rapp, Pauline Chalamet, Amrit Kaur y Alyan Chanelle Scott, regresará a la pantalla entre noviembre y diciembre del próximo año, fecha similar en la que llegaron sus antecesoras.

Sobre la esperada renovación, a través de un comunicado, Suzanna Makkos, la vicepresidenta ejecutiva de comedia original y de animación para adultos de HBO Max, señaló: “Mindy Kaling y Justin Noble continúan capturando brillantemente la experiencia universitaria de la manera más entretenida y relatable. Esta serie es el equilibrio perfecto entre comedia, sexo, curiosidad y caos, y estamos ansiosos por ver qué trae la próxima temporada”.

¿Qué pasó en la segunda temporada?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO ESTÁS AL DÍA CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE SEX LIFE OF COLLEGE GIRLS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

La nueva entrega comenzó con la noticia de que Nico, el hermano de Leighton, fue expulsado de la universidad, junto con gran parte de su fraternidad, al verse envuelto en un escándalo de exámenes. Por lo que ahora los miembros de Theta están molestos con las protagonistas y no las dejas asistir a las fiestas.

Por otro lado, Kimberly se encuentra buscando maneras de pagar su universidad, mientras que Bela intenta surgir con su nuevo grupo de comedia femenino.