The Sex Life of College Girls fue uno de los grandes aciertos de HBO Max durante el 2021, la serie creada por Mindy Kaling recibió excelente comentarios de la crítica, lo que hicieron que rápidamente fuese renovada para una segunda temporada que está a punto de estrenarse, sin embargo, no todos regresarán.

¿Qué actor dejó la serie?

Gavin Leatherwood, el actor que interpretó a Nico Murray, el hermano de Leighton, líder de una fraternidad e interés amoroso de Kimberly (Pauline Chalamet) reveló hace algunos meses a US Weekly que no regresará a la nueva temporada de la ficción.

“Hay una temporada 2, pero no voy a regresar”, expresando que quiere dirigir su carrera hacía una nueva dirección, pero que de todas maneras agradece la oportunidad de trabajar en la ficción de HBO Max.

"Fue una experiencia increíble. Creo que Mindy es brillante y el elenco, todos son encantadores”, a lo que agregó: “Pero con tantas oportunidades increíbles, queremos seguir extendiendo nuestras alas y llevándonos a otros proyectos, así que ese es el movimiento”.

“Creo que la vida es corta y creo que una de las mejores cosas de este oficio y esta industria es que puedes seguir estirándose en tu zona incómoda”, expresó.

“Ahí es cuando crecemos y aprendemos y nos convertimos en artistas más fuertes. Así que eso es lo que busco hacer, seguir sintiéndome incómodo y aprender, crecer y perfeccionar mi oficio", señaló.

En la producción de 10 episodios, el actor interpretó al interés amoroso de Kimberly (Pauline Chalamet), pero su historia quedó inconclusa tras los eventos de la primera entrega, en donde ambos (Spoiler a continuación) le pusieron fin a su relación, luego de que se revelara que Nico tenía una novia que estudiaba fuera del país.

Sumado a eso, Nico era el líder de su fraternidad, la cual tenía guardadas pruebas de años anteriores para pasar sus ramos y los cuales Kimberly entregó al decano de la facultad cuando fue sorprendida copiando en un examen, costándole su beca. La salida del personaje podría ser explicada por las consecuencias de ese suceso, lo cual no fue clarificada al final de la primera entrega.

La segunda temporada que se estrena este jueves 17 de septiembre traerá de regreso a los alumnos de Essex quienes deberán enfrentar un nuevo semestre.

