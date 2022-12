Solo superada por The White Lotus: Conoce a la serie que la rompe en HBO Max

HBO Max se ha convertido en uno de los streamings más populares, con un gran y diverso catálogo de series y películas. House of the Dragon y The White Lotus son algunas de las grandes producciones que cautivaron a la audiencia, Sin embargo, hay otra serie que poco a poco ha ido cautivando el corazón de los suscriptores, al nivel de convertirse en uno de los estrenos más vistos.

La Vida Sexual de las Universitarias

La exitosa producción de HBO Max, llegó con su primera temporada el año 2021, con 10 capítulos que introdujeron a Kimberly (Pauline Chalamet), Leighton (Reneé Rapp), Bela (Amrit Kaur) y Whitney (Alyah Chanelle Scott), y al resto de la comunidad de la Universidad Essex a la audiencia.

La ficción creada por la estrella de The Office, Mindy Kaling, y Justin Noble, retrata la historia de un grupo de estudiantes de primer año que son muy distintas entre sí y que deben ser compañeras de habitación, causando divertidas situaciones.

La cuenta sobre información del streaming, Inside HBO Max, entregó detalles sobre la serie, que en su segunda temporada se catapultó como un éxito de audiencia, superando con creces a la primera entrega.

En una publicación, el medio verificado señaló: "El final de la temporada 2 de@SexLivesOnMax marcó un nuevo récord de serie el jueves, con un aumento del 71 % en la audiencia en comparación con el final de la temporada 1, y más del triple de la audiencia del día del debut para el estreno de la serie el otoño pasado el @HBOMax".

En otra publicación agregaron: "A lo largo de la temporada 2, la audiencia de la serie ha crecido cada semana. Ha sido la serie #2 en @HBOMax desde el estreno, solo detrás de #TheWhiteLotus".

¿Qué pasó en la segunda temporada?

La aclamada producción culminó con el grupo de amigas separándose de cara a tercera entrega, en donde Kimberly besó a Canaan, el ex novio de Whitney, por lo que esta última decide mudarse del cuarto y comenzar a residir en la hermandad Kappa. Por otra parte, Bela quiere transferirse de la universidad, luego de que sus actos la llevaran a ser despedida de la revista de comedia que ella misma fundó.