¿Quién muere en The White Lotus 2? Conoce las teorías previo al final de la temporada

The White Lotus está a pocas horas de transmitir su esperado final de la segunda temporada, el cual resolverá los grandes misterios y quién de los veraneantes no terminará sus vacaciones de la manera ideal.

¿Quién morirá en la segunda temporada?

A pesar de que el capítulo aún no se estrena, ya hay diversas teorías entre los fans sobre los posibles decesos que dejará el final de temporada de la exitosa producción de HBO.

Entre los personajes que encabezan la lista se encuentra Cameron (Theo James), el esposo de Daphne es uno de los huéspedes más controversiales del nuevo ciclo y se ha visto envuelto en un gran número de situaciones que podrían poner en riesgo su estadía en The White Lotus... y en la tierra.

Primero, le debe a Lucia una gran suma de dinero por la tarifa nocturna, de la cual está tratando de zafar y, además, está su conflicto con Harper, luego de que Ethan le contará a la joven sobre su noche de juerga con Lucia (Simona Tabasco) y Mia (Beatrice Granno).

Además, están los conflictos maritales con Daphne, quien desde que llegó al resort ha revelado infidencias sobre la pareja como las infidelidades de Cameron. Esto sumado a que el personaje de Meghann Fahy es una amante de la historias de crímenes real hacen pensar que ella podría involucrarse en el final de su marido, si es que ocurre.

Harper (Aubrey Plaza) y Ethan (Will Sharpe)

La pareja ha tenido unas vacaciones horribles. La pareja se encuentran en una profunda crisis, Ethan ya no confía en su esposa y Harper está enojada con él ya que no pudo cerrar el trato con Cameron. Una de las teorías que más suena en las redes sociales es que Daphne descubre a Harper con Cameron y decide eliminarlos.

Quentin y Jack (Tom Hollander y Leo Woodall)

La dupla de tío y sobrino logró engañar a todos los veraneantes de esta temporada. Sin embargo, la verdad comenzó a salir a luz y se descubrió que en realidad no están relacionados y tienen una relación íntima, la cual fue descubierta por Tanya de una explícita manera.

Quentin le confiesa que estuvo enamorado de un vaquero heterosexual hace muchos años, el cual se descubre el Greg (Jon Cries), el prometido de Tanya. Esto da a entender que la amistad del misterioso hombre con el personaje de Jennifer Coolidge no sería casualidad.

Greg (Jon Gries)

El ex prometido de Tanya no se encuentra en Sicilia, pero fácilmente podría regresar y encontrarse en un peligro fatal. Dada la naturaleza siniestra de Quentin, muchos creen que su plan será eliminar a Greg por dos motivos. 1- Destruir a Tanya y 2- para vengarse de él, ya que al parecer, él sería el amor no correspondido de juventud de Quentin.

Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) y Portia (Haley Lu Richardson)

Esta posibilidad es la menor probable ya que Jennifer Coolidge podría regresar a la tercera temporada, sin embargo, todo es posible en The White Lotus. Muchos piensan que Quentin tiene planes diabólicos para Tanya, y quizás Greg sea parte de ellos.

Por su parte Portia, podría verse envuelta en algo relacionado con Albie y que se salga de control culminando en su muerte.

Descubre qué pasará en la final de White Lotus este domingo. Revisa el horario por país AQUÍ.