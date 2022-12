The Sex Life of College Girls, la entretenida serie de HBO Max, acaba de finalizar su segunda temporada, la cual trajo de regreso a las mechonas más queridas de la Universidad Essex, quienes nuevamente se vieron involucradas en distintos conflictos y divertidas situaciones.

Los capítulos finales del segundo ciclo llegaron a la plataforma streaming este jueves 15 de noviembre, en donde se vio como Whitney, Kimberly, Leighton y Bela, culminaron su primer año de universidad. Por lo mismo, muchos fans se preguntan si habrá una nueva temporada de la producción.

¿Habrá una tercera temporada de The Sex Life Of College Girls?

Luego de semanas de duda frente a las múltiples cancelaciones que ha realizado HBO Max, los fans de la producción pueden estar tranquilos, ya que la divertida historia que protagonizan Pauline Chalamet, Renee Rapp, Amrit Kaur y Alyan Chanelle Scott, tendrá una nueva entrega que llegará a la pantalla el próximo año.

La noticia fue entregada a tan solo horas de que se estrenará el capítulo final de la segunda entrega.

A través de un comunicado, Suzanna Makkos, la vicepresidenta ejecutiva de comedia original y de animación para adultos de HBO Max, señaló: “Mindy Kaling y Justin Noble continúan capturando brillantemente la experiencia universitaria de la manera más entretenida y relatable. Esta serie es el equilibrio perfecto entre comedia, sexo, curiosidad y caos, y estamos ansiosos por ver qué trae la próxima temporada”.

¿Qué pasó en la segunda temporada?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO ESTÁS AL DÍA CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE SEX LIFE OF COLLEGE GIRLS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

La nueva temporada comenzó con la noticia de que Nico (Gavin Leatherwood), el hermano de Leighton (Rapp), fue expulsado de Essex tras el escándalo de los exámenes ocultos. Por lo que su fraternidad está suspendida. Esto genera que los integrantes de la organización aislen al cuarteto protagonista de las fiestas y de las actividades en el campus.

Por su parte, las cuatro protagonistas se encuentran viviendo un decisivo momento en sus vidas. Leighton revela a sus amigas que el lesbiana, Whitney se involucra en la ciencia, Bela organiza su propio grupo de comedia y Kimberly debe ver una forma de encontrar dinero para quedarse en la universidad.