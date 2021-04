Faloon se refiere al polémico viaje de Cata Vallejos: "Tenía que tener un poquito de consideración"

Faloon Larraguibel se refirió a la polémica que involucró a la ex Calle 7 Catalina Vallejos por viajar durante la pandemia.

La influencer se convirtió en blanco de las críticas de las redes sociales el día de ayer, luego de que compartiera un video en sus historias de Instagram dentro de un avión que la llevaría hasta Perú para reencontrarse con su pareja, el actor argentino Nacho Di Marco.

Sobre eso, en el programa Zona de Estrellas, los integrantes del espacio Faloon Larraguibel, Cecilia Gutiérrez, Joche Bibbó y Vasco Moulian, analizaron lo sucedido.

Según recopila Glamorama, La periodista Cecilia Gutiérrez señaló “Hubo una denuncia en redes sociales de una persona que dice que su hermana trabaja de auxiliar de vuelo en una aerolínea chilena. Y dice que tiene que arriesgarse igual porque la aerolínea se la exige. Y lo tiene que hacer para llevar a ‘tipas como estas’, en relación a Cata Vallejos, para poder reencontrarse con su pololo”.

A lo que Faloon señaló: “Hay un tema de sentido común de cómo estás viajando. Tenía que tener un poquito de consideración. Tanto que molestamos a esta cantante (Cami Gallardo)”

Asimismo, la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que “cuando la autoridad anunció que se cerraban las fronteras, como método de seguir previniendo contagios, se especificó que las personas que podían salir de Chile tenían que justificar que iban a hacer algo importante para el país para poder salir. Esa eran las medidas que se habían anunciado para el mes de abril".

“Pero todavía no se han anunciado las medidas para el mes de mayo. En abril tenías que justificar que estabas viajando por algo importante. No sé en qué le aporta al país que Cata Vallejos vaya a ver al pololo". Enfatizó Gutierrez.

Luego añadió: “Ella, entre tanto viaje, se contagió de covid, del virus, y en una ronda de preguntas en Instagram le preguntaron por cómo había sido su proceso de enfermedad. Y ella, también muy polémicamente, le dice que le dio ‘como un resfrío’. Lo voy a leer, dice ‘me dio como un resfriado. Y la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo con la vida y no tener miedo’".

“Entonces le decían que en el hospital está lleno de intubados que eran pesimistas porque tenían miedo. Pura gente mala onda”,

La ex integrante de Yingo respondió que esos comentarios fueron desafortunados: “Es que no puedes mandarte este tipo de declaraciones poh. Aparte, viendo todos los días los contagios que hay, la gente que está en los hospitales intubados, pucha, son todos mala onda y por eso se contagiaron y están entubados… Eso no se hace. Tienes que pensar un poquito”

Cecilia mencionó que “Hay un grado emocional cuando uno se contagia enfermedades, donde uno debe mantenerse la buena energía y positivo. Pero no puedes decir que la fórmula para enfrentar cualquier cosa en la vida es solo eso".

“Sobre todo ella, que ha sido un poco irresponsable con respeto a su comportamiento, porque viaja en medio de la pandemia para ver a su pololo. Tiene todo el derecho del mundo de echarlo de menos, pero estamos en pandemia y las autoridades están pidiendo que se viaje solo si es estrictamente necesario. Y ella no lo está cumpliendo”. concluyó señalando.