Hace unos días, Fabrizio Copano dio el golpe: confirmó su aparición en el popular programa de la televisión estadounidense The Late Late Show with James Corden, de la cadena televisiva CBS. Y su espectáculo se concretó este jueves, momento en el que se ganó al público y al mismísimo animador.

¿Cómo fue la rutina de Fabrizio Copano en The Late Late Show with James Corden?

"Soy de Chile y estuve ahí hace algunas semanas porque un amigo mío se convirtió en el presidente del país (...) Él es el primer presidente millenial, tiene 36 años y no creo que sea una buena idea honestamente", partió diciendo el comediante para ganarse de inmediato al público presente con chistes sobre el presidente Gabriel Boric.

Eso para luego indicar: "es una buena persona, me invitó a su inauguración y, por su puesto que fue entretenido, pero un poco raro para mí porque no voté por él. No sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedo votar por alguien que dibujaba penes en mi frente cuando tenía 16".

Luego se adentró en el mundo de los habitantes de Texas, uno de los estados reconocidamente republicanos de EE.UU. y lugar de origen de la esposa de Copano, así el artista se ganó carcajadas.

"Es confuso para mí el hecho de que es uno de los lugares en el mundo donde odian a los latinos, pero son latinos al mismo tiempo. No sé cómo lo hacen", lanzó Fabrizio, para mas tarde cuestionar el hecho de que América es el continente y no sólo Estados Unidos.

"Eso estuvo fantástico", lo felicitó James Corden cuando terminó su presentación.

Fabrizio Copano ahora se prepara para volver a la Quinta Vergara, para presentarse en el marco del Festival de Viña del Mar 2023.