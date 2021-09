Este sábado Netflix presentó TUDUM, su nuevo evento por streaming para presentar sus diferentes estrenos, fechas de nuevas series y adelantos de sus más exitosas producciones. Y una que no se había adelantado mucho hasta ahora vio la luz.

Extraction, película protagonizada por Chris Hemsworth y que la rompió el 2020 online, fue confirmada que tendrá una segunda parte y que pronto iniciará la producción y grabación.

Con un teaser, se presentó Misión de Rescate 2 y que además sorprendió a todos, ya que nuevamente será estelarizada por el actor de Thor en Avengers.

¿Será una secuela o una precuela Extraction 2?

(Alerta de spoilers: atención, si no has visto la película Extraction no sigas leyendo)

Y la sorpresa vino ya que al final de este teaser de Netflix se confirmó que Tyker Rike (Chris Hemsworth) no muere en el final de la película y está vivo, incluso con un hashtag la producción confirmó que #Rakelives.

El final de la primera parte dejaba inconclusa la historia, ya que tanteaba la posible sobrevivencia del personaje de Hemsworth, pero que en pantalla se vio su supuesta muerte tras la batalla final.

Y en palabras del mismo actor en elevento TUDUM, se encargó de reconfirmar que su personaje sobrevive al final.

Si bien tras el término de la primera película y en vista del éxito rotundo en Netflix, se hablaba de hacer una segunda parte pero siendo una precuela con el personaje, esta campaña del gigante del streaming en TUDUM puede significar solo que será una secuela del personaje al confirmar que está vivo.

Si bien no se descarta que la producción en manos de los hermanos Russo tantee la idea de una precuela por las muchas historias que podría traer Tyler Rike, la campaña de Netflix de revivir al personaje no puede tener otro fin que realizar una secuela y así darle continuidad al personaje que en Misión de Rescate da la vida por salvar a un niño.

Extraction 1 está disponible en Netflix con Chris Hemsworth como el personaje de Tyler Rike y dirigida por Sam Hargrave.