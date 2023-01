La película del 2022 llegó a Star Plus esta semana y con un final que deja varias dudas.

Desde una tranquila cena entre millonarios a un thriller de suspenso es a donde nos lleva El Menú, película dirigida por Mark Mylod (Succesion, Shameless, Game of Thrones) y que este miércoles llegó a Star Plus directamente desde el cine.

La cinta del año 2022 que protagonizan Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) y Nicholas Hoult (Mad Max, furia en el camino), además de tener como antagonista a Ralph Fiennes (Harry Potter, El Gran Hotel Budapest) tiene una de las vueltas de tuerca más entretenidas del cine en el último año y que fue todo un éxito.

Ahora ya en el streaming de Star+, El Menú es una película que mezcla el humor negro con el terror y que ha generado todo tipo de comentarios, muchos de ellos con el final de la película que tiene una explicación detrás.

¿De qué se trata El Menú?

La historia sigue a Margot (Taylor-Joy) y Tyler (Hoult), una pareja que se sube a un barco con un grupo de excéntricos con dinero hacia un restaurante en una isla, donde se les promete una experiencia única.

Al llegar y ver a un introvertido chef llamado Julian Slowik (Fiennes), todo se vuelve retorcido luego de que al correr de los platos las cosas se complican con muertes, torturas y una cena que empieza a parecer un juego sádico del chef.

Mientras muchos aceptan su destino al tener pecados que los trajeron justamente a esta sangrienta cena, el personaje de Anya Taylor-Joy sobresale al no estar involucrada del todo en este grupo de personajes y llega hasta las últimas circunstancias para escapar.

Final explicado: ¿Cómo escapa Margot del restaurante?

Uno de los momentos claves es cuando se revela la identidad de Margot, ya que en realidad su nombre es Erin y es una dama de compañía que contrató Tyler, luego de que terminara con su novia con la que iría al restaurante y debiera llevar a alguien ya que no pueden asistir al lugar solos.

Finalmente el mismo Tyler se suicida tras ser humillado por el chef, que odiaba cómo la pareja de Margot amaba la comida y se decía ser experto, pero no sabía cocinarla ni la conocía bien.

Al quedar sola, pero siempre tener el beneficio de la duda que le dio el chef al enterarse que ella no era parte de esta élite a la que planeó asesinar, Margot tuvo la opción de llegar hasta la casa del chef para descubrir que entre tanto éxito, en algún momento fue un alguien normal que hasta tenía un local de hamburguesas.

Punto clave para que Margot pudiese salvarse, ya que entre tantos lujos y odio con las personas a qué le cocinaba el chef, ella logra entender que él ya había perdido la pasión por la comida y que en parte eso lo tenía cometiendo este sádico plan.

Cuando Margot le critica al chef que ya no cocina con amor y que está hambrienta, logra hacerlo caer en su trampa de prepararle una hamburguesa con queso, algo tan simple pero que significaba mucho para el cocinero, que lo hizo bajar la guardia.

Volviendo a tener algo de pasión luego de cocinar esta hamburguesa, Margot da su golpe final al pedirle si se la puede llevar. Entre que el chef no permitirá que no termine de comérsela aunque sea escapando, pero también de alguna forma dejarla ir ya que ella no pertenece a esta élite, es que le permite irse.

De alguna forma Julian Slowik también se deja ganar en esta, entendiendo que Margot nunca estuvo en los planes de esta masacre de personas que para él no merecían una buena cena ni tampoco vivir. Ella logró vencerlo en su juego y además le devolvió algo de pasión por la cocina al hacer esta hamburguesa antes de morir junto a sus cocineros y los comensales.

¿Por qué Margot es la única que logra escapar?

A lo largo de la película, los invitados a la cena intentar escapar, pero a cierto punto aceptan su destino y no vuelven a intentarlo. De hecho miran con confianza al ver cómo Margot puede escapar sin importar que no se lleve a nadie más.

Y es que El Menú retrata aspectos negativos de la sociedad y sobre todo la élite, pero esta cena que prepara el chef para gente que según su opinión merecen estas atrocidades, es algo que termina convenciendo a los comensales.

Ya no hay una idea de escapar, aunque lo intentaron y mucho, sino de aceptar este destino por los pecados que cometieron. Aunque también se hacen una idea la ver que es imposible escapar de este final y al momento de morir incluso parecen disfrutarlo con tal de limpiar sus pecados.

Desde el miércoles 18 de enero El Menú ya está disponible en Star Plus para todos sus suscriptores.