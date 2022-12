La actriz ha causado furor en sus ultimas produccione, y esta, no será la excepción. Conoce en cuál plataforma llegará el largometraje del que todos hablan.

La versatilidad, talento y carisma de Anya Taylor-Joy se ha visto notar desde sus primeras apariciones en La bruja (The Witch) hasta su papel principal en la aclamada miniserie Gambito de Dama (Queen's Gambit) por la plataforma Netflix. Ahora, su última cinta El Menú, se presentó en la pantalla grande logrando cautivar al público. Si no la alcanzaste a ver, no te preocupes, pues el film ha llegado a un conocido sitio streaming.

¿Cuál plataforma streaming tendrá en su catalogo la cinta El Menú?

¡Atentos! Tenemos una excelente noticia para los suscriptores de Star + porque el día 18 de enero de 2023 llegará El Menú al catálogo del sitio.

Si no tienes panorama para el verano, pues, el nuevo largometraje de thriller psicológico protagonizada por la británica-argentina Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes no te dejará indiferente con su comedia negra. Eso sí, esperemos que no te de hambre al ver la cinta.

¿Cuál es la sinopsis de El Menú?

El menú nos muestra una pareja, Margot y Tyler, quienes deciden viajar a una isla ubicada al noroeste del Pacífico. En ese lugar, disfrutarán de una experiencia gourmet en el exclusivo restaurante Hawthorn a cargo del prestigioso chef mundialmente conocido Julian Slowik, interpretado por Ralph Fiennes. El profesional, conocido por sus excentricidades, deleitará a un reducido grupo de comensales con un menú muy especial. A medida que la velada transcurre, se agudizará una tensión entre los invitados, transformándose en una explosión que revelará los secretos de esos exquisitos platos irán saliendo a la luz.

¿Qué sucederá?, eso solo lo sabremos cuando podamos ver la cinta por la plataforma.

Cabe señalar que, El Menú, se ha presentado en el reconocido Festival de Cannes, logrando críticas positivas por su relato que mezcla la comedia negra, la sátira y critica social sobre los status y pretensiones que suscitan sus miembros.