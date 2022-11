El género del terror está dando mucho que hablar este año en materia cinematográfica. Pero, ¿qué pasa si apuntamos a refinar las fórmulas y mezclarlas con los atractivos de una particular gastronomía de alta gama? El combinado parece suculento y a la vez escalofriante, sobre todo si se piensa en El Menú, la nueva película de Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Hoult que está a punto de estrenarse para inquietar a los espectadores chilenos y latinoamericanos.

La historia sigue a la pareja integrada por Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), que viaja a una isla en la costa del noroeste del Pacífico para cenar en un exclusivo restaurante a cargo del antipático y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (Ralph Fiennes).

Allí, Slowik prepara un fastuoso menú para doce especiales comensales respaldado por un afilado equipo de cocina. A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados.

Con cada acontecimiento violento y tormentoso se empieza a vislumbrar la verdadera motivación de Slowik, y los comensales empiezan a inquietarse cuando caen en la cuenta de que su elaborado menú está diseñado como catalizador de un final de fiesta estremecedor.

El Menú | ¿Cómo se creó el siniestro restaurante?

La mayor parte de la película se ambienta en Hawthorn, un restaurante creado especialmente para el film que inevitablemente funciona como un personaje más de la historia.

Fue el diseñador de producción Ethan Tobman (Free Guy, Reporte clasificado, La habitación) quien encabezó la creación del mundo de Hawthorn, supo de inmediato que cada espacio dentro del restaurante debía acompañar el recorrido emocional de los personajes.

Esto lo logró pensando en evocar una iglesia, un lugar de veneración en el que la elaboración de cada plato sea una experiencia espiritual. "Es teatral, asimétrica, impresionante y austera. Tiene algo escalofriante", asegura el creativo.

Así, el baño donde Margot va en busca de algo de tranquilidad en un momento de la velada tiene una pared de roca rústica que expresa el tema recurrente del choque entre modernidad y naturaleza. El salón del restaurante, en tanto, tiene un aspecto rígido y minimalista, al tiempo que el paisaje exterior se insinúa desde una ventana panorámica que sugiere la creciente necesidad de escapar.

En tanto, sobre el exterior del recinto plantea que "desde que llegas a la isla hay vistas muy impactantes, que no se ven en el mundo real. No es un lugar real. Es una referencia clara al tipo de experiencia que van a tener allí".

"Además, ninguno de los platos es ni remotamente práctico. Crearlos requiere un equipamiento de veinte mil dólares y, si no se consumen dentro de los tres minutos, se caen. La naturaleza se retrata de manera similar. Se la alteró hacia formas geométricas específicas que no existirían de no ser por la intervención humana", explicó Tobman.

El Menú | ¿Qué ideas influyen en la decoración?

"El restaurante se va transformando a lo largo de la película. Va evolucionando de un plato a otro. Mi interrogante más importante fue cómo iba a hacer evolucionar el set", cuenta la decoradora de escenografía Gretchen Gattuso.

La puerta rotatoria cerrada con llave que da paso a Hawthorn viene de los frescos florentinos y en la película de Luis Buñuel de 1962, El ángel exterminador.

En tanto, algunos de los restaurantes más renombrados del mundo fueron fuente de inspiración para las preparaciones exhibidas en la película. Esto incluye al ahora cerrado restaurante sueco Fäviken, a cargo del chef Magnus Nilsson; el aclamado restaurante catalán El Bulli, producto de la visión del chef Ferran Adrià; el French Laundry, de Thomas Keller, ubicado en Sonoma, California; y el trabajo de René Redzepi, chef del exclusivo restaurante danés Noma.

La idea, según cuenta Gattuso, es que "tratamos de incorporar algunos elementos de fuego, con llamas abiertas, porque es una tendencia nueva en los restaurantes y los chefs están empezando a incorporarla a sus cocinas".

El Menú, esta propuesta que combina thriller y sátira, debutará en los cines chilenos el próximo 1 de diciembre.