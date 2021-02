Evan Rachel Wood entrega más detalles a su denuncia por abusos en contra Marilyn Manson

La actriz ha compartido en sus redes sociales más detalles sobre el abuso que señala haber sufrido mientras tenía una relación con el cantante Marilyn Manson.

Wood, afirmó en su historia de Instagram el viernes que, además del abuso emocional y sexual, Manson, tenía prejuicios contra ella debido a su herencia judía.

La actriz de Westworld compartió una foto de dos de los tatuajes de Manson que sugiere que son esvásticas y un símbolo de inspiración nazi de una calavera y tibias cruzadas.

"Me llamaron judía de la forma despectiva", escribió Wood en en Instagram. "Dibujaba esvásticas sobre mi mesita de noche cuando estaba enojado conmigo".

"Escuché una ofensa racial' una y otra vez", continua. "Se esperaba que todos a su alrededor se rieran y se unieran. Si no lo hiciste o (Dios no lo quiera) lo enfrentabas por sus dichos, te señalaba y abusaba más".

La actriz señaló sobre esa época que "Nunca había estado tan asustada en mi vida".

"Mi madre es judía y me criaron bajo esa religión", continua Wood. "Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como 'eso es mejor' porque yo no era 'judía de sangre'".

La actriz agregó que Manson "no tenía estos tatuajes cuando comenzamos a salir".

La intérprete finalizó señalando. "Brian y yo nunca tuvo una relación 'BDSM'. Ni siquiera tuvimos sexo 'atrevido'. No estábamos teniendo relaciones sexuales cuando me torturaban, antes o después. Pensé que iba a morir todo el tiempo".

Tras la denuncia de Wood, otras cuatro ex parejas del cantante se sumaron a las denuncias de abuso sexual y físico en su contra.