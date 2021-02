Evan Rachel Wood y otras mujeres acusan abusos de parte de Marilyn Manson

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido para el mundo como Marilyn Manson”. Así partió el texto en formato de imagen que compartió la actriz de Westworld Evan Rachel Wood al revelar finalmente al perpetrador de los abusos que había dado a conocer en 2016.

La revelación la hizo por medio de una publicación en Instagram donde también expuso que “el comenzó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí por años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para someterme”.

“Me harté de vivir en el miedo a las represalias, la difamación o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este peligroso hombre y hago un llamado a las distintas industrias que los han habilitado, antes de que arruine más vidas. Estoy con las múltiples víctimas que ya no se mantendrán en silencio”, puntualizó.

La actriz de 33 años conoció al músico cuando tenía 18 años y él 36. Entonces, sostuvieron una relación que se hizo pública en 2007 y que concluyó abruptamente en 2010.

En 2016, Evan Rachel Wood relató a la revista Rolling Stone que “sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar. La primera vez no tenía claro si aquello que hacía mi pareja se consideraba violación, hasta que fue demasiado tarde. Además, ¿quién me creería? La segunda vez pensé que había sido mi culpa y que tendría que haber luchado más, pero estaba asustada”.

Por lo mismo, en 2018, la intérprete de Dolores en la ficción de HBO se presentó ante el Congreso de Estados Unidos, para velar por una ley federal estatal que ampare a las mujeres atacadas en todo el país (Ley de Declaración de Derechos de Supervivientes de Agresiones Sexuales).

En señal de apoyo a los dichos de Wood, otras cuatro mujeres surgieron y presentaron espontáneamente sus testimonios, que fueron compartidos por Vanity Fair.

Ashley Walters indicó que “sigo sufriendo de síndrome de estrés post traumático y lucho con la depresión. Me mantengo en contacto con unas cuantas personas que atravesaron por sus propios traumas, bajo su control. Así como todas hemos luchado, como lo hacen las sobrevivientes, para recuperar nuestras vidas, sigo escuchando historias que son perturbadoramente similares a mis propias experiencias. Quedó claro el abuso que él causó; que sigue infringiendo en tantas personas y no puedo contenerme y permitir que esto le pase a otros. Es necesario que Brian Warner se haga responsable”.

Sarah McNelly explicó que “he tenido miedo de que esto se enfoque en mi para evitar cruzarme en su camino nuevamente. Como resultado de la forma en que me trató, sufro de problemas mentales y síndrome de estrés post traumático que han afectado las relaciones de mi vida personal y profesional, mi autoestima y mis metas. Creo que se excita destruyendo la vida de las personas. Apoyo a todos los que han dado la cara y a quienes la darán. Quiero que Brian se haga responsable de su maldad”.

Ashley Lindasay Morgan fue más escueta, sosteniendo que “tengo pesadillas, síndrome de estrés post traumático, ansiedad y un trastorno obsesivo compulsivo casi inhabilitante. Trato de despojarme de él constantemente o que se baje de mí… Doy un paso adelante para que esto finalmente se detenga”.

En tanto, una cuarta mujer identificada como Gabriella, relató que “me ha tomado cinco años hablar y decir que estuvo en una relación abusiva. Me diagnosticaron con síndrome de estrés post traumático y aún tengo pesadillas. He bloqueado muchos de mis recuerdos, pero las sensaciones permanecen y se manifiestan de diversas formas. La razón por la que finalmente comparto esta traumática experiencia es para sanar y porque me cansé de permanecer en silencio. No creo que sea justo que alguien no se haga responsable de sus horribles acciones. No soy una víctima. Soy una sobreviviente”.

Evan Rachel Wood protagó uno de los polémicos videos de Marilyn Manson, en el que aparecen escenas en las que ambos aparecen teniendo relaciones en cámara, aunque siempre quedó el mito sobre si las tomas fueron reales o sólo una simulación.