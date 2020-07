Marilyn Manson reaparece para lanzar nueva canción y anunciar su próximo disco

Marilyn Manson lo había advertido por medio de un video publicado en sus redes sociales: "Preparánse". Y este miércoles finalmente cumplió con el anuncio al dar a conocer que se encuentra próximo a lanzar su nuevo trabajo discográfico, el cual adelantó con el lanzamiento de la canción que le da el nombre, "We Are Chaos".

La placa contemplará 10 nuevos temas que fueron escritos, grabados y terminados antes de la declaración de la pandemia.

La portada del disco también fue revelada y se trata de una pintura propia del músico llamada "Infinite Darkness", y que fue concebida específicamente para acompañar la música.

La portada de "We Are Chaos", el nuevo disco de Marilyn Manson.

"Cuando escucho We Are Chaos ahora, parece que fue ayer o como si el mundo se repitiera, como siempre, haciendo que las historias parezcan que las escribimos hoy. Esto se grabó hasta su finalización sin que nadie lo escuchara hasta que se terminó", contó Manson.

Además, lo describe como un trabajo en el que "definitivamente hay un lado A y un lado B en el sentido tradicional. Pero al igual que un LP, es un círculo plano y le corresponde al oyente poner la última pieza del rompecabezas en la imagen de las canciones".

Entre el nuevo material se encuentra la canción homónima, que ya está disponible en las principales plataformas digitales de streaming y que además debutó este miércoles con un videoclip oficial que puedes revisar a continuación:

El undécimo álbum de Marilyn Manson, "We Are Chaos", llegará el próximo 11 de septiembre, con el siguiente tracklist:

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE