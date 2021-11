“Eternals” se estrenó hace un par de días en los cines del mundo y la película está dando mucho de qué hablar por sus escenas post-créditos, las cuales son una pieza clave para el futuro del UCM.

La cinta de Marvel se ambienta luego de los eventos de “Avengers: Endgame” y presenta a un grupo de alienígenas inmortales creados por los Celestiales, que han vivido en secreto en la Tierra durante más de 7 mil años. Todo ese tiempo, los Eternos han protegido a la humanidad, pero no se les permite interferir en el desarrollo de la población mundial, hasta ahora que se reúnen para proteger al mundo de los Deviants.

La película es dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek y Angelina Jolie.

¡Spoiler!

A continuación encontrarás información sobre las escenas post-créditos de "Eternals", las cuales obviamente contienen spoilers. Si no quieres saber esta información, te recomendamos que no sigas leyendo.

Una de las escenas post-créditos de “Eternals” presenta a un nuevo superhéroe que solo se había visto en los comics y que es interpretado por un reconocido cantante británico. El personaje tiene lazos sanguíneos con uno de los villanos más peligrosos del UCM y llega a “Eternals” para ayudar a los protagonistas de la película.

La otra escena post-créditos es tan sorprendente como la primera y los fans ya comenzaron a difundir sus reacciones a los eventos del film en las redes sociales.



¿Nace un nuevo superhéroe?

La segunda escena post-créditos de “Eternals” muestra el nacimiento de un nuevo superhéroe de Marvel.

La escena es protagonizada por Dane Whitman (Kit Harington), un humano que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres y está saliendo con Sersi (Gemma Chan). En las imágenes se aprecia a Whitman mirando una caja antigua, de la que saca una espada envuelta en un tejido.

El personaje de Kit Harington se siente atraído por la espada y cuando está a punto de tocarla, una voz lo detiene. Esto indicaría que Whitman está destinado a convertirse en Black Knight.

En los comics de Marvel, Black Night era un caballero de la era medieval. Uno de sus descendientes es Nathan Garrett, que termina convirtiéndose en un supervillano. Garret resulta ser tío de Whitman. Luego de ser herido a muerte en una pelea con Iron Man, le da su mítica espada a Whitman y le dice que le devuelva el honor al nombre de Black Night.

Whitman tradicionalmente no tiene ningún poder, sino que es solo un tipo inteligente que es bueno en la lucha con espadas. El personaje ha formado parte de varios equipos, incluidos los Vengadores, The Defenders, Ultraforce y Heroes for Hire.