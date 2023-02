Solo quedan horas para que comience la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2023. Y seguramente, esta noche será una de las más comentadas debido a que fue la única que agotó sus entradas rápidamente. Por otro lado, también estará el infaltable número de humorístico, en esta presentación, el encargado de esta difícil tarea será Fabrizio Copano quien ya tuvo su debut en la Quinta Vergara. Conoce como fue su presentación en el siguiente título.

Este fue el debut de Fabrizio Copano en el Festival de Viña

A continuación damos a conocer cómo fue la primera presentación de Fabrizio Copano en el escenario de la Quinta Vergara durante el marco del Festival de Viña del Mar 2017.

¿Será similar a la rutina de hace cinco años? La verdad es que no sería muy probable, solo nos queda esperar su segundo show de humor, el cual seguramente será un éxito. Le deamos lo mejor y mucha suerte al comediante.

¿Cómo se está preparando Fabrizio Copano para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023?

El comediante brindó una conferencia de prensa previa a su espectáculo de hoy 23 de febrero en el escenario de la Quinta Vergara. Actualmente Copano vive en Estados Unidos y abordó los aprendizajes que ha tenido desde que se presentó por primera vez en 2017 mencionando que han sucedido cambios en su vida.

“En esa vez todavía estaba en mis primeros pasos, recién estaba intentando encontrarme. Ahora estoy mucho más tranquilo y cómodo”.

Por este mismo lado, el artista reflexionó sobre los cambios de la vida porque “cuando uno es joven tiene muchas certezas de cómo tienen que ser las cosas, pero con los años me he dado cuenta de que me gusta más cuestionarme las cosas que tener algo tan claro en mi cabeza”.

Respecto a su rutina, indicó que su rutina tendrá política.

“Es raro un festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno o a nadie de la política y la sociedad”, destacó.

¿Quiénes se presentan hoy 23 de febrero en el Festival de Viña del Mar 2023?