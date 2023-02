Con la cuarta jornada a punto de comenzar, la quinta noche del Festival de Viña se espera con ansias y es que el humor estará a cargo de Fabrizio Copano, teniendo el debut de Christina Aguilera y Polimá Westcoast.

Luego de grandes rutinas de humor a cargo de Pamela Leiva y Diego Urrutia, la tercera noche del festival no dejó al público contento con Belén Mora, mientras que Rodrigo Villegas tendrá su turno la noche de este miércoles.

Más tranquilo y cómodo

Este 22 de febrero fue la conferencia de prensa de Fabrizio Copano, la que marca la previa a su espectáculo en la Quinta Vergara, fue en esta misma que el comediante que actualmente vive en Estados Unidos abordó los aprendizajes que ha tenido desde que se presentó por primera vez en 2017 mencionando que han habido cambios en su vida personal.

“En esa vez todavía estaba en mis primeros pasos, recién estaba intentando encontrarme. Ahora estoy mucho más tranquilo y cómodo”.

En esta misma línea destacó que cambió su forma de pensar y ver las cosas ya que “cuando uno es joven tiene muchas certezas de cómo tienen que ser las cosas, pero con los años me he dado cuenta de que me gusta más cuestionarme las cosas que tener algo tan claro en mi cabeza”.

Añadiendo que ha ayudado a su comedia y que al parecer la gente conecta más con su estilo de humor, “es lo que todos vivimos, más dudas que certezas”, agregó.

Aquí mismo destacó que en sus rutinas intenta hablar de las cosas que se le hacen interesantes, siendo la política uno de estos tópicos, confirmando con esto que su rutina contendrá algo de humor político.

“Es raro un festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno o a nadie de la política y la sociedad”, destacó.

Mismo día que Christina Aguilera

Sobre presentarse el mismo día que la estadounidense, Copano mencionó que cuando se enteró que Christina y Polimá se presentarán el jueves 23 de febrero inmediatamente decidió que quería estar ese día en el festival.

“Yo le escribí a la producción, ¿oye por qué no me dan ese día? Y ellos amablemente dijeron que sí, obvio. De hecho, nos calza y te lo íbamos a ofrecer, y era perfecto, porque quería estar ese día del festival”.

“Es el día idóneo no solo para mi comedia, sino que es entretenido, porque imaginate ver a Christina Aguilera gratis y ver también a Polimá, por suerte se dio y me pone muy contento”, agregó, para finalizar diciendo que “va a ser una gran noche para la Quinta Vergara y vamos a darlo todo para estar al nivel de los artistas”.