Una de las más esperadas del Festival es Christina Aguilera, la que se presentará la noche del jueves 23 de febrero, jornada donde también estará presente el chileno Polimá Westcoast.

Polimá es un cantante del género urbano chileno y pisará por primera vez la Quinta Vergara para enfrentarse al Monstruo el jueves. El artista detrás de “Ultra Solo” también es jurado de la Competencia Internacional y Folclórica.

Un show más natural y genuino

Durante la conferencia de prensa previa a su presentación por el Festival de Viña, Polimá dió detalles de lo que sería su primer paso por el escenario de la Ciudad Jardín detallando que su show “va a ser muy emotivo lo que estamos preparando, mi paso por la Quinta Vergara es más natural, genuino, no es tan ostentoso, quiero que la gente que no me conoce lo disfrute y me vea por quien soy”.

Asimismo detalló que su estadía en Viña del Mar le ha “causado algo emotivo, algo en el alma”, en esta misma línea mencionó que recordó toda su carrera y su formación destacando que “venir al festival se siente muy especial, se siente muy bien”.

El chileno detrás del hit mundial fue consultado sobre si su compañero Pailita estaría invitado a cantar con él en su show, aquí el cantante no respondió directamente sobre esto pero detalló que ha visto al cantante todos los días en el festival.

“Ultra solo” es muy importante

Al ser consultado sobre su canción “Ultra Solo Remix” Polimá mencionó que la canción significa mucho para él y contó un poco de la historia de la creación del tema que se tomó Tiktok.

“Ultra solo significa mucho para mi, es algo que tiene mucha fuerza. Cuando hice la canción, me sentía realmente así”, mencionó y agregó que “la grabe en una sola catada, es como un freestyle, la canté, la canté, la canté y así salió, solo canté lo que sentía no la escribí”:

Cabe mencionar que antes de comenzar la ronda de preguntas de la conferencia, los representantes de Sony Music le entregaron unos reconocimientos por el éxito de la canción.

Se le entregó una certificación Stream de Diamante por superar los 41 millones de stream de “Ultra Solo Remix” en Chile y cuatro certificaciones de Platino por el stream de la canción en Argentina, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Colombia.