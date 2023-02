Una de las grandes apuestas de este Festival de Viña del Mar es la cantante estadounidense Christina Aguilera, la que pisa por primera vez nuestro país para presentarse en el festival más grande de latinoamérica.

Asimismo, la artista detrás de canciones como “Candyman”, “I Turn to you”, “Ain’t no other man” y “Fighter” agendó dos conciertos para Santiago después de su paso por el certamen viñamarino.

¿Cuándo se presenta Christina Aguilera en el Festival de Viña?

XTina se presentará en la Quinta Vergara la noche del jueves 23 de febrero, en esta la que es la penúltima noche que se realiza el Festival de Viña en la Ciudad Jardín la cantante abrirá la jornada para después darle paso a Fabrizio Copano en el humor y a Polimá Westcoast para cerrar el show de ese día.

¿Quedan entradas disponibles para la noche del jueves?

Por el momento las únicas entradas disponibles para la noche del jueves 23 de febrero son en la ubicación de Platea Preferencial, las que tienen un valor de $205.620 pesos.

Para poder adquirir entradas puedes comprarlas a través de Puntoticket haciendo click AQUÍ.

¿Dónde ver a Christina Aguilera en vivo el jueves?

Se podrá ver el espectáculo de Christina Aguilera en Viña 2023 mediante Canal 13 y TVN a partir de las 21:30 horas tanto en TV abierta como en el cable, aunque la cantante saldrá al escenario a eso de las 22:00 horas (hora chilena).

De igual forma, para el resto de latinoamérica el festival se puede ver en el streaming gracias a Star+, ya que la plataforma tiene los derechos para transmitir en vivo el evento todos los días del festival, desde el 19 al 24 de febrero, a partir de las 21:30 horas (hora chilena).