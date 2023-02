La estrella de la música internacional Christina Aguilera agendó dos conciertos en Santiago tras su paso por el Festival de Viña, en donde se presentará el próximo jueves 23 de febrero.

La cantante, detrás de éxitos como Genie in a Bottle, Solamente tú, Candyman, Your Body, Keeps Getting Better, I'm not Myself Tonight, I Turn to You, Beautiful, Hurt, Falsas Esperanzas, etc., se presentará en Santiago a fines de febrero.

¿Quedan entradas disponibles para Christina Aguilera en Santiago?

Debido al éxito de la primera fecha fijada para el 25 de febrero, las cuales se agotaron en pocos minutos, se agendó un nuevo show para el día siguiente, es decir, el 26 de febrero y se abrieron nuevas ubicaciones.

INGRESA AQUÍ PARA COMPRAR ENTRADAS PARA CHRISTINA AGUILERA O PRESIONA EN LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN

¿Cuál es el precio de las entradas?

La entrada más costosa correspondiente a la ubicación Primeras Filas tiene un valor de $287.500, mientras que Diamante y Diamente Lateral tiene un valor de $207.000. Por otra parte, Platinium y Platinium Lateral tienen un costo de $138.000. La ubicación más económica tienen un valor de $51.750

Grammy Latino 2022

Durante la última edición de la importante premiación, la artista de ascendencia latino se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional por su último disco titulado "Aguilera", su noveno trabajo de estudio y su segundo disco en español. El primero fue Mi Reflejo estrenado el año 2000.

“Dios mío... Gracias a la Academia Latina de la Grabación, gracias por Dios. Había querido lanzar otro álbum en español desde ‘Mi reflejo’ y fue un momento maravilloso para mí. Esto es muy importante para mí y ha sido maravilloso regresar a mi casa”, expresó la artista cuando recibió el reconocimiento.

La artista estadounidense nacida en Nueva York tiene ascendencia ecuatoriana por parte de su padre, Fausto Wagner Aguilera.