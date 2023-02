Christina Aguilera, la estrella de la música internacional, llega a Chile en donde se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar. La múltiple ganadora del Grammy es uno de los números más esperados del gran evento artístico.

Por lo mismo, muchos se preguntan dónde podrán ver en vivo a la artista detrás de éxitos como Genio Atrapado, Una Mujer, Candyman, Dirrty, Fighter, I Turn yo You, Ain't no Other Man, y Your Body, debutar en la Quinta Vergara.

¿A qué hora y dónde ver en VIVO la presentación de XTINA?

La estrella de la música internacional se subirá a la Quinta Vergarael próximo jueves 23 de febrero a las 22 horas (Chile)y se transmitirá a través de las señales de TV y online de TVN y Canal 13, además de que el streaming Star+ emitirá todas las jornadas del evento.

¿Dónde ver ONLINE?

A través de las señales en vivo de los canales organizadores se transmitirá el evento festivalero y en streaming a través de Star+.

TVN señal abierta

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

TVN señal de cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

Canal 13 señal abierta

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaiso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Canal 13 señal de cable