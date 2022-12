Avatar: The Way of Water está a pocos días de llegar a la pantalla con una increíble historia que trae de regreso a Jake Sully y Neytiri en una nueva aventura por Pandora. La esperada secuela de la cinta del 2009 dirigida por James Cameron tiene a los fans expectantes por ver cómo continuará la franquicia.

Sin embargo, a pesar de la popularidad de la primera cinta (que ostenta el récord de ser la película con mayor recaudación de la historia con $2.923.818.852 millones en taquilla, superando a Titanic (1998) y Avengers: Endgame (2019)) hay personas que no la han visto y se preguntan si es necesario verla para entender la segunda parte.

¿Es necesario ver Avatar 1 antes de ver la secuela?

La respuesta es sí. La primera cinta presenta a los protagonistas, explica cómo existe y qué es Pandora. Pero además, el final de la primera entrega construye el camino de lo que veremos en la secuela, por lo que es necesario ver Avatar 1 para comprender mejor lo que ocurrirá en la producción que está a pocos días de estrenarse.

¿Dónde está disponible Avatar 1?

La cinta está disponible en la plataforma de Disney Plus. Revisa el tráiler a continuación.

¿Cuál es la trama de Avatar 2?

En la nueva entrega los fanáticos podrán ver cómo continuó la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) años después de los eventos del final de la primera cinta, en donde el veterano de la marina decide transferirse permanentemente a Pandora.

La película se centrará en la familia Sully y los distintos obstáculos a los que se enfrentan. La sinopsis oficial de la película dice: “Jake Sully y Neytiri han formado una familia y están haciendo todo lo posible para permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora. Cuando resurge una antigua amenaza, Jake debe luchar en una guerra difícil contra los humanos”.

Revisa el tráiler a continuación.