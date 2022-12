Avatar: The Way of Water, está cada vez más cerca de llegar a la pantalla. La esperada secuela de la exitosa cinta del 2009 dirigida por James Cameron, vuelve con una nueva aventura que trae de regreso a los queridos protagonistas de la primera cinta.

La primera cinta estrenada el 2009 rompió récord de taquilla y se convirtió en el filme más visto de todos los tiempos con una recaudación de $2 923 818 852, superando a Titanic (1998) y Avengers: Endgame (2019).

La película protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington tuvo una duración de 2 horas 41 minutos, por lo que muchos se preguntan cuánto durará la nueva entrega.

¿Cuánto durará la nueva película?

El tiempo de ejecución de la cinta que llega a los cines el próximo 16 de diciembre es de 190 minutos, es decir, 3 horas y 10 minutos, por lo que habrá mucho espacio para explorar la historia de Jake Sully y Neytiri en Pandora.

Avatar: El Sentido del Agua

La secuela comenzó a filmarse en 2017, sin embargo, debido a la complejidad de la película que involucra captura de movimiento y escenas de acción en vivo, recién en septiembre del 2020 terminó de filmarse y comenzó la etapa de ajuste de retoques.

Afortunadamente, para los seguidores, esta secuela no es la única en marcha, ya que se confirmó que Avatar 2 es solo el principio de una sucesión de entregas que culminará el 2028 con Avatar 5.

¿Cuál es la trama de Avatar 2?

En la nueva entrega los fanáticos podrán ver cómo continuó la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) años después de los eventos del final de la primera cinta, en donde el veterano de la marina decide transferirse permanentemente a Pandora.

La película se centrará en la familia Sully y los distintos obstáculos a los que se enfrentan. La sinopsis oficial de la película dice: “Jake Sully y Neytiri han formado una familia y están haciendo todo lo posible para permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora. Cuando resurge una antigua amenaza, Jake debe luchar en una guerra difícil contra los humanos”.

Revisa el tráiler a continuación.