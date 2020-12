Eminem le pide perdón a Rihanna en su nueva canción tras decir que apoyaba a Chris Brown

El Real Slim Shady todavía está intentato reparar sus errores. El famoso rapero de Detroit lanzó otro álbum sorpresa el jueves por la noche, su tercer lanzamiento de este tipo en los últimos años. Después de Kamikaze de 2018 y Music To Be Murdered By de enero, Eminem lo convirtió en una trilogía con Music To Be Murdered By - Lado B esta semana.

En una pista en particular, Eminem se disculpa directamente con Rihanna, con quien ha colaborado varias veces en el pasado, sobre todo en el exitoso sencillo de 2010 "Love the Way You Lie" y su gira Monster de 2014. Por lo que fue un escándalo en el mundo de la música cuando el año pasado se filtró una pista de Eminem que incluía la letra "por supuesto que estoy del lado de Chris Brown, también golpearía a una perra", refiriéndose al violento asalto criminal de Brown hacia Rihanna en 2009 cuando eran pareja.

En ese momento, el publicista de Eminem aclaró que la canción tenía 10 años y que se había grabado durante las sesiones del álbum Marshall Mathers de 2009 del rapero y que se había mantenido fuera de la versión final por una razón. "Después de que Eminem lo grabó, lo desechó y lo reescribió", dijo el publicista Dennis Dennehy en un comunicado en ese momento.

Pero solo para dejar muy claro que rechaza totalmente esa letra anterior, Eminem la menciona en su nueva canción "Zeus".

"Pero, yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna", rapea. "Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri / No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estaba mal por mi parte".

El artista ya subió el tema a todas su plataformas por lo que ha generado muchos comentarios al respecto. Rihanna sin embargo, aún no señala que le parecen las disculpa del rapero.