Rihanna confiesa que Chris Brown sigue siendo su "verdadero amor" a pesar de las golpizas

La cantante Rihanna tuvo una sincera conversación con Oprah Winfrey en su podcast "SuperSoul Conversations", momento en el que confesó que mantiene fuertes sentimientos por su ex pareja Chris Brown, a pesar de las golpizas que le dio hace más de una década.

La declaración no la hizo a la ligera. De hecho, la cantante convertida en empresaria de la moda sentenció que el rapero es su "verdadero amor".

Rihanna contó que "hemos estado trabajando en nuestra amistad, nuevamente, y ahora somos muy, muy amigos. Hemos reconstruido nuestra confianza y eso es todo. Nos amamos y probablemente siempre lo haremos".

"Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado", añadió.

Una de las imágenes que dejó la golpiza de Chris Brown a Rihanna y que TMZ reveló en 2009.

Chris Brown golpeó severamente a la cantante en la previa a la entrega de los Grammy 2009, momento en el que fue imputado y se levantaron los cargos contra él. Dos años más tarde, Rihanna decidió bajar las denuncias, según explicó ahora porque "lo he perdonado".

Al mismo tiempo, Rihanna lanzó que Brown "fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... Ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente le quiero. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy tranquila si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo".

"Él ahora tiene una relación y yo estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que no tiene la orden de restricción (que tenía justamente por la paliza que dio). Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil. No lo es aún", puntualizó.