Con o sin pareja: Rihanna revela que quiere tener hijos y sin importar si lo hará en solitario

Una sorpresiva y aplaudible declaración hizo la cantante Rihanna esta semana en entrevista con Vogue, contando que le gustaría ser madre, tenga o no pareja.

Y es que la artista estadounidense ve la maternidad como un sueño por cumplir, claro que independiente de la figura paterna, ya que lo que ella quiere es ser mamá sin la necedidad obligada de una figura paterna como esta impuesta socialmente:

"Claro que lo haría (tener hijos en solitario). Siento que la sociedad intenta hacerte sentir que has fallado... no se te valora como madre si no hay un padre presente en la vida de tu hijo, pero en realidad lo único importante es la felicidad. Esa es la base de cualquier relación paternofilial saludable. Eso es lo único que hace falta para criar a un niño, amor".

Además, la intérprete reveló cuántos hijos quería y que los piensa tener dentro de los próximos 10 años: "Tengo claro que por entonces ya tendré tres o cuatro niños".

Claro que en esta misma entrevista Rihanna hizo noticia, más por lo que dijo, por lo que usó.

En la portada de Vogue la atista posó con un pañuelo negro en la cabeza llamado durag, y que es símbolo de la esclavitus, esto como una forma de protestar contra el racismo.