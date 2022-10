La película trata sobre un caso policial real que ocurrió en 2003. Si no sabías, te contamos todos los detalles.

Sigue sumando Netflix a su cartelera producciones basadas en hechos reales. Y es que pareciera que la vida misma suele ser más aterradora que el cine de terror o fantástico. Una de las nuevas publicaciones del servicio streaming es "El extraño", un film de género policial interpretado por los actores Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts y dirigida por Thomas M. Wright.

Esta película aborda la historia de un polícia encubierto quien entabla una relación cercana con alguien sospechosa de asesinato, todo esto con el objetivo de ganar su confianza y hacer que confiece el terrible crimen.

¿La cinta El extraño está basada en un caso real?

Sí, se basa en el caso verídico escrito por Kate Kyriacou en la novela "The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcobe Killer" (La operación encubierta que atrapó al asesino de Daniel Morcobe). El largometraje tiene una duración de 1 hora 57 minutos y solo es apta para mayores de 16 años.

¿Cuál es la historia real detrás del film El Extraño?

Tras un secuestro y brutal asesinato a un niño de Australia, Daniel Morcombe de 13 años, quien desapareció en una parada de autobuses cuando se dirigía a un centro de compras en 2003, se comienza a realizar una ardúa investigación policial.

La polícia desarrolló una operación encubierta dirigida por "Mr Big". Se hicieron pasar por una pandillade delincuentes que iba a recompensarlo con una gran suma de dinero. El plan operativo fue un éxito y lograron detener al asesino.

El criminal fue identificado como Brett Peter Cowan y es detenido 8 años despúes en agosto del 2011. Sin embargo es declarado culpable por el secuestro y la muerte del adolescente Morcombe en el año 2014.

¿Cuál es el elenco de la película El extraño?

El reparto de la cinta es integrado por Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts, Cormac Wright, Steve Mouzakis, Matthew Sunderland, Fletcher Humphrys, Alan Dukes, Ewen Leslie y Gary Waddell.