El pasado 19 octubre, llegó a la plataforma de Netflix la película El Extraño, la cual está basada en un caso real.

La película, nos muestra como dos desconocidos se encuentran en un largo viaje. Aparentemente son dos personas normales que no tienen nada que ocultar. Pero la realidad es otra. Uno de ellos es el sospechoso de la desaparición de una persona sin resolver. Y el otro, es nada menos que el agente encubierto que le está investigando. Este thriller estrenado en el Festival de Cine de Cannes de este año es protagonizado por Joel Edgerton y Sean Harris y está basado en la historia real de una de las investigaciones más famosas de Australia.

Este filme se basó en el libro de Kate Kyriacou The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer, donde se relata que en el mes de diciembre del año 2003, Daniel Morcombe fue secuestrado en la Sunshine Coast de Queensland cuando se dirigía a un centro comercial.

El joven Daniel fue asesinado por Brett Peter Cowan, quien finalmente fue capturado en agosto de 2011 y declarado culpable del asesinato tras un juicio en 2014.

En la cinta se le cambian los nombres a los personajes por lo que se catalogaría como algo “ficticio”.

¿Los padres de Daniel están de acuerdo con la película?

En una primera instancia los encargados de la película se acercaron a la familia para informar que realizarían este proyecto.

Por otro lado, Bruce Morcombe reveló que "Absolutamente dijimos 'no, no queremos nada de eso'. El legado de Daniel se trata de educar a los niños", dijo (a través de news.com.au). Su esposa Denise agregó que la película "no cuenta con el apoyo de la familia Morcombe".

Sin embargo, el director Thomas M. Wright contó que después de leer el libro en el que se basa, no pensó que aceptarían el trabajo. "Pero cuanto más me senté con él, y cuanto más lo leí, comenzó a revelarse como una película que no trata sobre la violencia en absoluto".