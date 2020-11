El recordado Hardcorito atraviesa un complicado momento personal

Durante el comienzo de la pandemia nos enteramos que Cristian Jara, que se hizo popular en el programa juvenil Yingo con su sobrenombre "Hardcorito" no lo estaba pasando muy bien, ya que había perdido su trabajo y debía pagar pensión alimenticia.

En conversación con el matinal Mucho Gusto sobre el nuevo retiro del 10%, el ex Yingo contó detalles acerca de su actual situación "es difícil el tema, para los políticos, pero para la gente no" continuó señalando que "en lo personal me quedan 100 lucas en la AFP, no me queda más que eso. porque siempre he trabajado de forma más independiente. Hay gente que tiene menos, o tiene más, pero en lo particular es tanta la necesidad que la gente no está pensando qué va a pasar en el futuro, porque es ahora donde necesita y está la carencia", dijo.

Indicó que visitado varias ollas comunes donde ha visto como la situación afecta a las familias y a los niños especialmente "hay necedad, hay hambre, en muchos de los hogares, hay gente que no tiene para comer. Hay personas que han tenido de arreglársela con los mismos vecinos, haciendo redes de alimentos. Lo más triste es ver a los niños, no saber que hacer y como responderles como papá"

Sobre su compleja situación familiar, Jara señaló que "mi madre trabajó toda su vida como asesora del hogar y nunca tuvo un contrato. Hoy es carga de mi padre y, al ser carga de mi padre, no tiene ni un peso, mi padre recibe un poco menos del mínimo y con eso tienen que sobrevivir, no recibieron ni un peso del Estado".

Visiblemente molesto finalizó diciendo que "encuentro denigrante que una mujer que trabajó toda su vida, sea carga de él".