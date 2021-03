Arenito comparte potente reflexión sobre su orientación sexual: "Elijo ser yo, sin miedo al qué dirán"

Alexander Núñez mejor conocido como "Arenito" compartió un reflexivo mensaje de aceptación en sus redes sociales que dejó impactado a sus seguidores.

El joven se hizo conocido en la televisión chilena gracias a su participación en el extinto programa juvenil de Chilevisión "Yingo", en donde integraba el grupo de los "populais".

Tras su participación en el programa el ex chico Yingo hizo noticia debido a declaraciones en contra de la comunidad LGBT, donde aseguró en diversos medios que la religión lo había curado de la homosexualidad y que no creía en el amor entre dos hombres. Ese tipo de declaraciones le generaron fuertes críticas y fue tildaron de homofóbico.

Sin embargo, el ex rostro juvenil al parecer dejó eso atrás y compartió un mensaje de aceptación y tolerancia con sus seguidores, en donde relata una serie de situación que lo llevaron a compartir la postal.

"Me sentí muy lastimado por mucho tiempo y permití que personas me lastimaran que se burlaran que me llevaran a extremos de mucha angustia y depresión y yo dejé que eso pasara" comienza señalando en el mensaje.

Luego agrega "pero aprendí que la vida se ve mas bella de colores. Elijo amar, elijo abrazar, elijo ser yo, sin miedo al qué dirán sin miedo a la gente, sin miedo de ti. Dios nos ama igual aunque te duela religioso" concluyó diciendo.