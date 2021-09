Ariel Osses, mejor conocido como “Elfi”, se hizo popular entre los jóvenes gracias a su participación en el programa de entretención Yingo y el reality Pelotón, habló sobre su actualidad tras su alejamiento de la TV..

Recientemente el ex participante del espacio juvenil conversó con Las Últimas Noticias en donde reveló a que se dedica en la actualidad y como ha cambiado su vida desde su paso por el exitoso programa.

El joven de 28 años actualmente es parte del equipo de seguridad del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez, ingresó al recinto tras comenzar a cursar la carrera de Técnico de Nivel Superior en Seguridad Aeroportuaria AVSEC, en marzo del año pasado.

“La sigo estudiando en la Escuela Técnica Aeronáutica. Y bueno, como en el aeropuerto necesitaban abrir la nueva parte que hicieron, requerían gente. Nos metieron a trabajar y ahora estoy de asistente. No es una práctica, es trabajo, con sueldo y todo. Hasta ahora ha sido muy entretenido, me gusta mucho, me proyecto en esto”, indicó.

Sobre qué realiza en específico en el aeropuerto, Ariel explicó que “tiene que ver con tratar de impedir actos o interferencias ilícitas que atenten contra el normal desarrollo de los vuelos, veo registro de pasajeros, reviso usuarios, hago fiscalizaciones de plataformas, paro a los vehículos que transitan en plataforma”, comentó.

“En el tema de fiscalización nosotros revisamos tanto a las personas que trabajan en el aeropuerto como a los pasajeros”.

“En general, los AVSEC velan por la seguridad y todo lo referente a amenazas en los vuelos, como atentados, bombas, explosivos”, señaló.

El ex Yingo comentó que se encuentra muy contento con su trabajo. “Es entretenido. Quiero puro titularme, porque ahí voy a poder realizar muchas más funciones. Yo veía mucho el programa Alerta Aeropuerto y a nosotros nos enseñan a interpretar cómo habla la gente o cuándo ocultan algo, es muy de percepción. Hay harto de sicología también”.