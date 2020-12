Pedro Pascal es elegido uno de los personajes del año por la revista Entertainment Weekly

El actor chileno que la rompe en Hollywood ha tenido uno de los mejores años de su carrera, recientemente estreno la segunda temporada de la exitosa serie de Disney Plus "The Mandalorian", esta a semanas de estrenarse "Wonder Woman 1984" donde tiene un rol antagónico y para cerrar el 2020 fue nombrado uno de los personajes destacados del año por la revista Enterteiment Weekly.

La revista lo destacó debido a su participación en la gran pantalla durante el 2020, el chileno-estadounidense lleva años haciendo carrera en el país norteamericano y siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de elegir proyectos, los que sin duda han dejado buenos resultados en su curriculum. Participó en grandes producciones como las populares series The Good Wife, The Mentalist y Law & Order hasta que llego su salto al estrellato con el encantador Oberyn Martell en la serie Game of Thrones, también fue parte del elenco de Narcos de Netflix como el agente de la DEA Javier Peña.

Sobre su participación en la épica película de superhéroes Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, que debió sufrir cambios debido a la pandemia, señaló a EW que "No tuve que tomar algo y descubrir cómo ponerle más carne. Tuve que lograr meterme en la piel de lo que se me presentaba" luego añadió que "fue un placer y un desafío increíble porque Patty Jenkins es una directora que ama a los actores y cuando ve que puede pedir más, lo hace. Y no hay nadie mejor, en mi experiencia, a quien dar más".

Pedro Pascal como Maxwell Lord en Wonder Woman 1984

La película se estrenará el 16 de diciembre a través de HBO Max y The Mandalorian continua con el estreno de su segunda temporada en Disney Plus.