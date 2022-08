El Discípulo del Chef anunció este lunes al primer participante nominado de la semana, el que deberá batirse a duelo de eliminación, para salvar su permanencia, el próximo domingo 28 de agosto.

Los equipos azul, rojo y verde liderados por China Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota, debieron realizar diversas preparaciones culinarias de Colombia con los que debían convencer a comensales de ese país.

China y sus pupilos fueron los ganadores de esta competencia, mientras que el equipo perdedor fue el del chef español, quien tuvo que elegir a uno de los integrantes para vestir el delantal negro.

"Hay una cosa que me molesta y es el exceso de cachondeo (bromas). Me han educado que la risa es buena y la risa es mala. La risa está bien en tu casa viendo la tele, no en el trabajo cuando tienes un reto como este", comenzó diciendo Sergi sobre su equipo.

¿Qué participante fue nominado en El Discípulo del Chef?

El chef decidió nominar a Rocío Marengo, luego de que la argentina conversara y lanzara bromas con personas de los otros equipos en medio de la competencia.

"Ya que no puedo ponerme la polera yo, decido ponerle la polera y que quede de precedente a Rocío Marengo", concluyó Arola.