Tras el difícil momento del juicio contra Marvin Gaye, quien le acusaba de haber plagiado una de sus canciones, el artista británico Ed Sheeran, lanzó su nuevo proyecto musical llamado 'Subtract', el cual según palabras del artista, aborda momentos marcados por la angustia, tristeza y miedo. Por ese mismo lado, el cantante británico indicó que habrá un lanzamiento del álbum por la plataforma YouTube. Descubre cuántas canciones contiene y cómo fue el proceso creativo de su última obra.

"Escribir canciones es mi terapia": Ed Sheeran lanza 'Subtract' con videoclips en Youtube

Su nuevo proyecto, llega junto a unas horas después de que haya sido absuelto de plagio en un juicio celebrado en Nueva York, en el que Marvin Gaye lo acusaba de haber copiado Thinking Out Loud de su Let's Get It On. Así mismo, aquel momento no fue de lo más maravilloso para el artista, por tanto decidió enfocarse en su creatividad y construir 'Subtract', un álbum que muestra el lado más íntimo y personal del británico, donde expone situaciones de tristeza y ansiedad por las que ha atravesado este último tiempo.

Además, existen novedades con este lanzamiento. Primero, ya puedes escucharlo por la plataforma Spotify, pero también Ed estrenará 14 videos oficiales en YouTube este 05 de mayo.Tras el debut, los fans podrán asistir a la fiesta posterior de la misma plataforma señalada, en donde hará una interpretación acústica exclusiva de ‘Eyes Closed’.

En el anuncio del lanzamiento, Ed comentó acerca del álbum: “Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensaba que debería ser. Luego a comienzos de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y en definitiva, la forma en que veía la música y el arte. Componer canciones es mi terapia. Me ayuda a encontrar el sentido de mis sentimientos. Compuse sin pensar cómo serían las canciones; simplemente escribí lo que iba saliendo. Y en un poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década por mis pensamientos oscuros más profundos.



"En el transcurso de un mes, mi mujer embarazada recibió el diagnóstico de un tumor, que no tenía tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo y hermano, Jamal, murió repentinamente y tuve que defender ante un tribunal mi integridad y carrera como compositor. Mi vida transcurría en un espiral de miedo, depresión y ansiedad".

"Sentía que me ahogaba, que tenía la cabeza debajo de la superficie y que miraba hacia arriba pero no podía ascender para buscar aire".

¿Cuál es el setlist de Ed Sheeran?