Selena Gomez sorprendió a sus fans el pasado 3 de noviembre al revelar que regalará dos meses de Apple TV+ para que puedan disfrutar de su nuevo documental "My Mind and Me" que arribó a la plataforma streaming este viernes 4 de noviembre.

¿Cómo obtener dos meses gratis de Apple TV+?

La cantante de "Me and my Girls" y "Come and get it" compartió en Twitter un link el cual los interesados deben cliquear para rellenar sus datos e ingresar sus datos bancarios, a pesar de que se darán dos meses gratis, es un requisito de la aplicación entregar esa información.

Tras esto comenzarán los dos meses gratis de suscripción, pasado el periodo sin pagar, deberás darte de baja en el streaming para que no te realicen cobros extras.

My Mind and Me

"Solo sé quién eres Selena, a nadie le importa lo que haces, es sobre lo que haces. Estar bien de lo que haces. Estoy agradecida de lo que hago", comienza diciendo la estrella de la música en el tráiler del recién estrenado documental. Tras esto, salen las imágenes de distintos medios comentando su estado de salud tras ser diagnosticada con lupus, depresión y ansiedad.

El documental trata sobre Selena haciendo un cambio en su vida para enfocarse en lo más importante, ella misma y su salud mental. Para ello visita a distintas personas que la han inspirado recientemente y conversa con ellos sobre cómo sobrepasar las adversidades.

Asimismo, el documental muestra a la artista hospitalizada en distintas ocasiones para tratar sus problemas de salud, del cual ha sido muy vocal tras sus diagnósticos para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar.

La carrera de la cantante también es una parte importante de su nuevo proyecto, ya que muestra cómo las críticas y los comentarios mal intencionados, han hecho que se cuestione muchas cosas, afectando su vida personal.

Revisa el tráiler a continuación.